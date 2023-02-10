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陸委會核准120人來台弔唁星雲 陸前宗教局長遭駁

2023/2/10 19:44
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（中央社記者唐佩君台北10日電）陸委會今天表示，已完成來台弔唁星雲大師的陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120人入出境許可證核發，但中國大陸前宗教事務局局長葉小文的申請入境案未予許可。

大陸委員會說明，佛光山訂2月13日舉辦「星雲大師圓寂讚頌典禮」，政府極為重視，其中中國大陸人士申請入境部分，與主管機關共同召開專案會議，全力積極主動協處，已完成陸港親友、各界寺友、信眾及宗教人士共計120人入出境許可證核發作業，後續也將妥善協處相關人員之入境弔唁事宜。

陸委會表示，有關部分中國大陸台辦、統戰部門現職官員申請來台參加讚頌典禮部份，陸委會與國台辦為確保雙方兩岸事務主管部門人員往來順利進行，本來就有業務溝通聯繫機制，雙方均有循該機制相互協處之前例，若陸方確有意願來台，國台辦仍應循此既有聯繫機制，先行聯繫陸委會就相關事宜進行照會與商討，但陸委會迄未收到陸方任何訊息。

陸委會並表示，至於中國大陸前宗教事務局局長葉小文申請來台參加讚頌典禮，考量其曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，並於民國98年間來台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，主管機關基於維護社會安定與相關安全考量，對於其後續申請入境案均未予許可。

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陸委會強調，葉小文此次申請來台，前述相關風險因素仍然存在，為避免引發台灣社會不必要紛擾，並確保星雲大師圓寂讚頌典禮順利圓滿完成，因此援例未予同意其入境。

陸委會並強調，星雲大師除了終身奉獻於佛教，弘揚教義外，也長期致力於文化、教育、慈善事業之推動，對於台灣社會及兩岸貢獻良多。希望陸方在此時刻，能夠與台灣民眾共同緬懷追思大師與風範，勿再政治操作，以免引起台灣民眾的反感。（編輯：楊昇儒）1120210

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星雲大師圓寂讚頌典禮
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