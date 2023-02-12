中國多地城管撕商戶春聯 陸媒批手伸得越來越長

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（中央社台北12日電）中國多地城管在春節過後撕掉商戶門上的春聯，聲稱是清理已破損的春聯來維持市容，但連陸媒都批評此行為反映城管「伸的手越來越長」，需要遏制城管對民眾「過分干涉的衝動」。

澎湃新聞11日報導，春節過後中國多地城管都上街清理商戶門上的春聯，包括江蘇徐州沛縣及淮安市、甘肅武威市涼州區、吉林延吉市、遼寧營口市及河南焦作市。

江蘇淮安市城市管理局官網3日表示，共清理亂張貼和破損廣告、橫幅150多處。河南焦作市城市管理局官方微信公眾號3日也表示，已清理破損的春聯、小廣告等150多處。吉林延吉市城市管理行政執法局官方微信公眾號10日發文指，已清理商鋪破損對聯1500多副，橫幅17條、宣傳廣告20塊。

雖然多地城管聲稱是清理已破損及影響市容的春聯，但陸媒光明網發表時評文章，批評「在不少地方，城管操的心越來越細、伸的手越來越長，且越來越深入老百姓的具體生活場景……」。

文章指出，過年貼春聯不單是傳統習俗，更代表一種積極的生活態度，商戶在春聯注入了對生意興隆的期盼，「當地城管為什麼要在這個問題上較勁，去撕掉人家門上的春聯呢？」

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文章又表示，市容管理是城市治理的藝術，各地市容整治應當有明確標準，對私搭亂建、違背公序良俗、侵犯他人權益的行為要及時整治，「但對正常的經營行為則要遏制過分干涉的衝動，保護好城市的煙火氣。」

陸媒央廣網評也指出，清除春聯的行為暴露了某些職能部門過度追求「『整齊劃一』的簡單粗暴式治理思維。」城管部門的工作職責，包含整治市容市貌及為商戶們服務，城管既要依法依規行事，也要自覺摒棄過度執法。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120212