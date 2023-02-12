龍明彪赴大覺寺弔唁星雲法師 不忘強調兩岸統一

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（中央社記者吳柏緯宜興12日電）中國大陸國台辦副主任龍明彪今天前往江蘇宜興大覺寺弔唁星雲法師時，細數星雲法師為改善兩岸關係所作貢獻，但不忘聲稱應為「民族復興、祖國統一」盡心力，藉以告慰星雲法師。

江蘇宜興大覺寺是佛光山的祖庭，2月6日起開放民眾弔唁星雲法師。今天下午由中國大陸國台辦、國家宗教局、中國佛教協會及江蘇省相關人員組成的弔唁團到場追悼。弔唁團成員除了龍明彪外，未獲赴台許可的前中國大陸宗教事務局長葉小文也在其中。

弔唁團約30人上下，下午3時由團長龍明彪率隊進入大覺寺大雄寶殿，葉小文則跟隨其後，其他弔唁團成員依序入場。據現場觀察，部分人員在進場時已經在啜泣，龍明彪與葉小文則始終保持嚴肅神情，典禮過程中兩人並沒有太多互動。

龍明彪致詞一開始就提及，弔唁團原本計劃11日赴台追悼並向星雲法師告別，但十分遺憾因為「眾所周知的原因」無法成行，因此決定改到大覺寺弔唁，藉此表達敬重與緬懷。

他說，星雲法師「心懷民族大義，以民族振興、祖國統一為願」。奔走兩岸30餘載，為重建兩岸交流合作、實現兩岸同胞心靈契合、推動兩岸關係和平發展不遺餘力。

龍明彪說，透過今天的弔唁活動，向佛光山住持心保法師與眾僧表達慰問，並衷心希望大家繼承星雲法師的遺願，「為兩岸交流合作、推動兩岸關係和平發展、民族復興、兩岸統一、兩岸同胞福祉貢獻心力，以此告慰星雲法師」。

由於中央官員親赴大覺寺弔唁，當地維安規格大幅提升，前往會場的路上不時可以看到警車穿梭，在幾個大型路口也有警力維安與指揮交通。

除官方弔唁團外，會場外也聚集了不少來自中國各地的信徒、民眾親赴現場，在官員離去後排隊依序進入會場弔唁。江蘇省涉台事務官員告訴中央社，過去一週以來，不少來自中國各地的大型巴士載著信徒前來弔唁，寺中的星雲法師雕像前也擺滿了鮮花。

陸委會官員11日表示，12名中國大陸國台辦及統戰部現職官員欲來台參與「星雲大師圓寂讚頌典禮」，未循既有機制申請在先，竟諉稱受台灣阻擋，明顯是政治操作。這12名官員即包含龍明彪。

陸委會另指出，考量葉小文曾遭民間團體指控涉及迫害宗教自由，並於民國98年間來台參加「世界佛教論壇」期間，發生民眾陳抗衝突事件，主管機關基於維護社會安定與相關安全考量，申請入境案未予許可。（編輯：邱國強）1120212