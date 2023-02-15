北市府邀上海代表團參訪燈會 議員籲公開行程

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（中央社記者劉建邦台北15日電）台北市政府邀上海市代表團來台參加燈會等活動，北市藍綠議員樂見交流；但民進黨議員林延鳳呼籲，北市府應在上海市參展花燈旁加強國際交流意象，並公開代表團行程。

陸委會今天表示，台北市政府專案申請中國大陸上海市台辦等一行人來台參加「台灣燈會」和市政交流，政府專案許可；這是疫後邊境開放，中國大陸官員來台交流首例。

據悉，此團將由上海市台辦副主任李驍東帶隊，預計近期來台。

台北市政府發布新聞稿指出，依慣例邀請上海市代表團來台，訪團6人在18日至20日參加燈會及參訪市政建設。

民進黨台北市議員林延鳳接受媒體聯訪時表示，不排斥在對等尊嚴下，與中國理性交流，但近期兩岸關係仍緊張，北市府如何做到沒有疑慮的對等交流，令人擔憂，如「儂好上海」花燈，北市府完全不清楚設置經費。

她說，北市府應在「儂好上海」的花燈附近加強國際交流意象，避免被中國反吃豆腐，且上海市代表團前往參觀花燈時，若市府評估加派警力，除造成附近商家困擾，是否會出現打壓民眾表達訴求的狀況，呼籲北市府應公開上海代表團的行程規劃。

民進黨北市議員王世堅在議會接受聯訪時說，兩岸任何方式的交流互訪都很正面，但與中共交流，絕對不能是黨對黨，更不能由台灣地方政府與中共中央政府交流，並注意中共是否會逼台談判。

國民黨北市議員楊植斗則指出，北市府促進兩岸交流是好事，且做得比民進黨政府好，此次上海市台辦參訪是經陸委會同意，歡迎不分黨派共襄盛舉，見證兩岸合作共好。

民眾黨北市議員張志豪說，台灣燈會是以台灣為主向世界展現文化的機會，歡迎上海市代表團願意來台參訪，更希望世界各地朋友到台北參觀，感受台灣人情味。（編輯：蕭博文）1120215