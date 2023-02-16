中共政治局常委會：創造成功走出疫情大流行的奇跡

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（中央社台北16日電）中共總書記習近平今天主持召開中央政治局常委會，宣稱取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇跡，還強調此前調整防控策略「完全正確」。

中國去年12月驟然放棄世界上最嚴格的「清零」防控政策後，疫情快速蔓延，社會陷入大亂，民眾面臨買藥難、就醫難困境。中國大陸多省市推估8至9成人口染疫；紐約時報今天引用多篇論文與專家意見估計，這波疫情死亡人數約在100至150萬人，但中國官方通報截至9日，僅8.3萬人在醫院染疫死亡。

中國大陸疫情趨緩逐步復常後，央視新聞報導，中共中央政治局常務委員會2月16日召開會議，聽取近期COVID-19疫情防控工作情況彙報。習近平主持會議並發表重要講話。

會議稱，以習近平為核心的黨中央始終堅持人民至上、生命至上，團結帶領全黨全國各族人民同心抗疫，以強烈的歷史擔當和強大的戰略定力，因時因勢優化調整防控政策措施，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，「成功避免了致病力較強、致死率較高的病毒株的廣泛流行，有效保護了人民群眾生命安全和身體健康，為打贏疫情防控阻擊戰贏得了寶貴時間」。

會議並稱，2022年11月以來，圍繞「保健康、防重症」，不斷優化調整防控措施，較短時間實現了疫情防控平穩轉段，2億多人得到診治，近80萬重症患者得到有效救治，新冠死亡率保持在全球最低水準，「取得疫情防控重大決定性勝利，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇跡」。

會議還稱，實踐證明，「黨中央對疫情形勢的重大判斷、對防控工作的重大決策、對防控策略的重大調整是完全正確的，措施是有力的，群眾是認可的，成效是巨大的」。

會議強調，當前全國疫情防控形勢總體向好，平穩進入「乙類乙管」常態化防控階段，但全球疫情仍在流行，病毒還在不斷變異。各地區各部門要以時時放心不下的責任感，深入總結3年多來特別是最近一段時間的經驗做法，完善相關機制和舉措，抓實抓細新階段疫情防控各項工作，建強衛生健康服務體系，堅決鞏固住「來之不易的重大成果」。

會議最後強調，「要倍加珍惜抗疫鬥爭的重要成果，講好中國抗疫故事，激勵全黨全國各族人民堅定必勝信心，在新時代新征程上披荊斬棘、奮勇前進」。（編輯：楊昇儒）1120216