中共強化統戰 學者籲政黨交流勿落入民主協商

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（中央社記者唐佩君台北17日電）政治大學東亞所特聘教授王信賢今天表示，中共今年對台工作是強化統戰與交流，提醒兩岸各團體及政黨應避免落入交流變成有高度政治意涵的「民主協商」，為兩岸帶來負面變數。

「財團法人二十一世紀基金會」今天舉辦「台海安全論壇」，王信賢在會中針對「政治安全」 領域發表上述看法。

王信賢表示，近年來兩岸關係在四個因素擠壓下螺旋下降，展望今年因疫情緩和，中共對台工作將加強「統戰」與「交流」，加上民進黨政府從「抗中保台」到「和平保台」的戰略轉折，可能都有利兩岸關係。

他指出，今年兩岸在地方政治、經濟團體、政黨與社會各層面等交流必將有明顯的增進，過去數年一再被強化的「兵凶戰危」將會有緩和的效果，但必須留意的是，兩岸都要避免將這種交流，賦予有高度政治意涵的「民主協商」。

特別是今年是總統大選重要的一年，各類攻防勢不可免，但若因此落入交流即「民主協商」的結果，將為兩岸關係投入另一個負面變數。

此外，今年兩岸關係另需關注，另一較大的變數將會是美中關係，近期要特別留意美國重要政治人物來台所引發的效應，以及因美國「台灣政策法」而牽動的中共對台法理鬥爭。

他說，美中戰略競爭是長期、結構性的，但超級強權的競爭絕對不是線性發展，而是有可能出現戰術妥協，不過其間的關係也可能是脆弱和敏感的，例如近期的「氣球事件」導致美中關係生變，處於其間的中小型國家勢必要更靈活應對。

另外同場出席的台灣大學政治系教授張登及提到，美中長期對抗，台灣關注避險已經必須加上一個更精密的步驟，即「負責任有原則」的避險，以降低競爭中的大國對本國行為不可預期性的認知。

張登及表示，例如台海問題是美中競合下可能導致巨大代價、成本最昂貴的地緣政治問題，在此情況下，台灣安全避險重點應是負責、有原則，強調「不軟弱、不對抗」，對話與防衛雙管齊下，才是維護台海安全與區域和平的可行之道。（編輯：曹宇帆）1120217