港大禁用ChatGPT 若未獲講師授權將視為剽竊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北19日電）香港大學日前向師生發出內部郵件，表明禁止在港大所有課堂、作業和評估中使用聊天機器人ChatGPT或其他人工智慧（AI）工具，因為這符合抄襲定義，港大成香港首間明文禁止相關作法的大學。

中新社18日報導，香港大學副校長何立仁在內部郵件中指出，禁止在港大所有課堂、作業和評估中使用ChatGPT或其他AI工具，除非學生事先獲得有關課程講師的書面同意豁免，否則將被校方視為剽竊個案。

他並表示，若沒有書面許可，ChatGPT和其他基於AI的工具一律不能用於任何涉及學分的活動，若教師懷疑學生使用ChatGPT或其他AI工具，可要求學生就其作業進行討論、進行額外口試及考試等措施。

何立仁提及，在港大，抄襲意為在未經授權的情況下，將他人的作品作為自己的作品使用，而在無授權下使用ChatGPT或其他人工智慧工具生成的內容，也符合有關定義。

何立仁也表示，港大正計劃就AI工具對教學的影響邀請師生進行廣泛校園討論，也會為教師安排關於ChatGPT及其他AI工具的研討會。不過由於現在正值學期中，每週都有課堂及評估，難以突然使用新政策，因此需要採取上述短期措施。

ChatGPT是獲得微軟投資的舊金山公司OpenAI所研發的聊天機器人，可依照輸入的關鍵字自動生成散文、詩歌甚至論文，去年11月底開放免費試用後，迅速掀起熱潮，也引發在學術使用上的爭議。

中國陸續已有大學期刊跟進國際學術期刊作出規範，指在論文中若隱瞞使用ChatGPT等人工智慧寫作工具情況，將對文章直接退稿或撤稿處理。（編輯：張淑伶/陳沛冰）1120219