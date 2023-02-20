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港媒：部分反送中被捕者前往中國大陸受阻 證件遭沒收

2023/2/20 10:23（2/20 10:33 更新）
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媒體報導，香港一些反送中運動被捕者即使沒有被起訴，近期都被禁止進入中國大陸。圖為2019年反送中抗爭中，多名示威者遭警方逮捕。（美聯社）
媒體報導，香港一些反送中運動被捕者即使沒有被起訴，近期都被禁止進入中國大陸。圖為2019年反送中抗爭中，多名示威者遭警方逮捕。（美聯社）
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（中央社記者張謙香港20日電）據報導，香港一些「反送中」運動被捕者即使沒有被起訴，近期都被禁止進入中國大陸，在口岸遭沒收證件；有立法會議員批評這種做法不利香港和大陸融和。

明報今天在報導中表示，反修例運動至今逾萬人被捕，通往大陸的關口仍是不少被捕者沒法跨越的門坎。

報導表示，據了解，迄今至少有4名被捕市民不論在港被起訴與否，近期前往大陸時被直接註銷或沒收「回鄉證」（港人回大陸證件），也有被捕者申領回鄉證時遭拒。

報導引述兩名事主說，警方早已結案，證實他們清白，如今竟被大陸指控可能危害社會安全，對此深感無奈；一名被捕者說，「我都無罪，你都不准我返去，真的有些無辜。」

他又質疑說，自己從未被起訴，卻被列入大陸的「黑名單」，港府是否把被捕者資料轉交大陸方面。

報導引述立法會議員張欣宇說，接到超過30宗同類個案，當中約2/3被拒入境大陸，其餘為被拒發給回鄉證，大部分個案事主在被捕後都沒有被起訴。

他估計，大部分在反修例運動被捕的市民都無法前往大陸。

代表社會福利界的立法會議員狄志遠認為，現時港府一直鼓勵和協助反修例被捕者更生，希望大陸方面以同樣態度寬容處理類似事件。

他說，犯事者服刑後應獲更生機會，類次事件不利社會復和，釋出的態度不理想，也不利於香港與大陸融合的大方向。（編輯：張淑伶）1120220

#大陸
#立法會
#張欣宇
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