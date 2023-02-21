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ChatGPT碰上嚴格言論管制 中國企業陷應用困境

2023/2/21 12:33
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（中央社記者吳柏緯上海21日電）聊天機器人ChatGPT受全球矚目，中國企業爭先恐後將這項技術整合到自家產品之中。然而中國嚴格的言論審查制度成企業發展相關服務的難關。近日官媒更稱這項技術成美國政治宣傳工具。

路透社報導，OpenAI公司並未向中國用戶開放註冊帳號使用ChatGPT，但這並沒有影響這項服務在中國爆紅，許多中國使用者藉由VPN繞過限制，利用這項服務進行網路社交、購物等。於此同時，看準這片藍海，中國的企業爭先恐後將這項技術整合到自家的產品中，推出類似的工具。

百度和阿里巴巴近期陸續宣布正在測試自行開發的類ChatGPT模型，其中百度研發的服務「文心一言」（Ernie Bot）預計在3月完成內部測試。

此外，在中國社群平台微信上也陸續出現數十款挪用ChatGPT技術的山寨產品，向使用者收取高額的使用費。雖然微信已經宣布關閉了多個山寨品，然而這類程式仍如雨後春筍，不斷湧現。

在這樣蓬勃發展的背後，自由的ChatGPT與中國嚴格的言論審查制度碰撞，成了許多企業面臨的難題。

報導提到， ChatGPT雖然不排斥回答有關中國的敏感問題，但傾向以整合式的觀點取代個人的看法。然而，許多在微信上架的類ChatGPT服務，則已經將相關詞彙列入黑名單，以遵守中國的審查規定，例如在其中一個類ChatGPT服務詢問有關習近平的問題時，會得到「對話違反了規定」的回應。

研發AI技術、電腦圖學的科技企業比鄰星球創辦人段志云在報導中提到，為了遵守中國的規定，他們的元宇宙社群平台將過濾用戶與ChatGPT互動時獲得的資訊。

ChatGPT幾乎有問必答的「個性」也令中國官方不安，中國官媒中國日報20日以「揭露美式『人工智能』背後的醜聞」為題報導，文中提及，凡是涉及新疆話題，ChatGPT回答都與美國政府政治宣傳口徑一致，「新疆存在所謂種族滅絕」。

報導稱，稱美國政府利用AI傳播虛假訊息、操縱輿論敘事以謀求地緣政治利益的工具。

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然而，凡事均是一體兩面，也有人憂心這項技術若被中共加以運用，可能成為鞏固統治的工具。

旅居美國的中國問題專家鄧聿文今天在美國之音（VOA）中文網發表評論文章稱，若中國緊隨美國之後，推出中國版本的聊天機器人，開發者是否在AI的資料中植入中共的專制資訊，讓AI儲存有利中共統治的語言資訊偏好，值得警惕。「幾乎可以肯定，當AI大規模運用於社會，中共必將機器學習和人工智慧拿來作為控制人的手段，將專制統治推到極致。」 （編輯：張淑伶）1120221

#中國
#ChatGPT
#中共
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