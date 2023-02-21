山西財政差啟動機構精簡 數千人恐丟鐵飯碗

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（中央社台北21日電）中國清零封控措施重創經濟，房地產行業一落千丈，地方政府財政壓力大；山西省啟動黨政機構改革，合計6個縣縮減編制逾1000個單位，數千人恐丟鐵飯碗。

澎湃新聞近期報導，山西省15萬人口以下的人口小縣數量較多，普遍存在財政供養人員比例失衡、人浮於事等突出問題，為解決以上問題，山西省委選擇忻州市河曲縣、臨汾市浮山縣等6個人口小縣為試點，推動機構改革，構建簡約高效的小縣行政管理體制。

其中忻州市河曲縣、臨汾市浮山縣的黨政部門均分別由36個、35個整合為22個；這兩個試點縣事業機構實行限額管理，由179個、186個分別減為40個，平均精簡78%；事業編制分別由1944名、1964名精簡為970名、659名，平均精簡58%。

6縣縮減編制超過1000個，事業機構縮減率達7成，數千人將被下崗或轉崗。

美國自由亞洲電台今天報導，山西媒體人李思海認為，山西的問題也是中國當下各地政府普遍面臨的難題，這些問題與中國國內外的環境有關。

李思海說，以前地方財政收入主要依靠賣地收入，而且過往和美國等西方國家友好。現在與西方慢慢脫鉤，甚至與美國成為戰略競爭者，而且這幾年疫情防控追求動態清零，以及打壓房地產行業，所以政府要賣地也很難，所以地方政府相對比較缺錢。這對經濟的影響很大，所以他們只能減少公務人員或事業編制人員。

河北時事評論者畢鑫則表示，山西省縮小黨政機構編制的都是人口小縣，人浮於事的現象非常嚴重，更重要的是人少的縣政府，財政收入也相應減少。

畢鑫說，但如果每個縣精簡1000人，如何安置他們又會帶來問題，包括社會穩定問題，「體制如果不變，再怎麼精簡都沒用。只會是增大反彈的力度，可能成為編制外人員」。

報導指出，中國改革開放以來，黨政系統曾經歷多次大的機構精簡，但機構越減越多。

據初步統計，一個縣除了有縣委縣政府、政協人大，檢察院、法院、還有發改委、科技局、規劃局、文化局、廣播局、新聞出版局、精神文明辦公室及檔案局等約160個機構。

有網友評論說，政府公務員或事業編制的人數越來越多，許多是領導幹部的親朋好友，每天上班喝茶看手機，聊微信，無所事事。必須精簡機構。（編輯：唐佩君/邱國強）1120221