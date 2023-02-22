中國製造業生產難 青年不願做黑手機器人又貴

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（中央社台北22日電）去年中國19至24歲的勞動階層失業率近兩成，但仰仗勞力的製造業廠商卻陷入缺工荒，若生產線改機器人上手又所費不貲，中小製造業者陷入生產難窘境。

中國新聞周刊今天報導，農曆新春假期結束後，中國許多中小企業的招聘不如人意，一家戶外箱包製品企業的行政部經理袁永華說，他們工廠裡目前至少還有20%的人力缺口，尤缺25歲以下的年輕人。

他估計，從當地勞動市場的情況來看，25歲以下的年輕人比起去年少了20%。不同於70後（1970年代出生者）、80後，00後的勞工多半是獨生子女，靠父母幫襯，只要手裡有錢吃飯根本不願受約束，想辭職就辭。

相比外送、快遞等行業自由自在，現在的中國年輕人難忍進工廠得早晚打卡，還要開早會、晚會，以及上班時間不能外出。

加上傳統製造業噪音吵雜又污染的工作環境，年輕人被嬌養慣了更無法忍受，即使工資每月逾人民幣（下同）1萬元（約新台幣4萬4300元），他們也不動心。

由於陷入缺工荒，不少企業加速生產自動化與智慧化的進程，像是在五金成形的生產線環節，使用機器人的替代率最高。

但若干企業推廣機器人上手也有難處，即以生產防盜門為例，不像保溫杯等產品有固定的標準規格，每天得生產幾百個不同批次，每個批次裡還有各種型號，機器難以製造幾千種不同類型的門。

何況對於生產附加值低、數量有限的產品而言，智慧化的成本太高。袁永華表示，例如不過就是10幾塊的箱包，用機器生產不划算，很多企業不敢投入。

袁永華透露，若是外銷歐美且利潤高的產品，機器換人的收益也高，很多大企業已投入生產線智慧化，但對於中小企業，即使政府補貼，也難以轉型升級。

他說：「我們企業沖床崗位部分智能化了，但裝配還沒有智能化，不光投入大，而且可能還沒有人工效率高。」（編輯：曹宇帆/張淑伶）1120222