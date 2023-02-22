中國救房市又出招 銀行推出情侶連心貸共同還款

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（中央社台北22日電）中國搶救房市花招百出。繼有銀行將房貸還款年齡提高到95歲後，又有銀行推出未婚男女情侶「連心貸」，標榜雙方共同還款減少風險，引發熱議。有人質疑，若雙方分手，貸款要由誰來還？

綜合中國財經媒體報導，雄安新區日前推出第1個商品房「華望城」。而與其配套的貸款方案中，由中國農民銀行雄安新區支行推出的「連心貸」，引發中國網路廣泛關注，主因就是以未婚男女朋友為對象。

每日經濟新聞報導，農行雄安新區支行1名業務員表示，「連心貸」是為了明確婚前財產的歸屬或增強還款能力，由未婚男女朋友作為房屋共同有權人，由雙方或其中一方申請貸款，雙方並作為共同還款人。

這名業務員指出，「連心貸」業務是農行總行推出的業務，由各分行執行。而報導也證實，「連心貸」業務並非農行雄安新區支行獨有，像是農行的天津支行，也有「連心貸」可供情侶申請。

報導指出，「連心貸」以未婚男女情侶作為共同還款人，但男女朋友關係並沒有法律約束力，這種貸款方式為民眾帶來觀念上的衝擊，是「很自然的」。

易居研究院研究總監嚴躍進認為，「連心貸」實際上是把未婚男女朋友作為共同還款人，目的是增加購屋者的貸款額度，減少貸款違約風險。但關鍵在於，若將夫妻或家庭成員作為共同還款人都可理解，但未婚男女朋友作為共同還款人，很容易引起疑慮。

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嚴躍進指出，一些房貸的尺度過大，也和傳統對於房貸的認知有偏差，很容易引起各界關注。尤其是未婚男女朋友作為共同還款人，一旦分手或情感出現問題，還款將產生一定問題，關鍵是要防範違約的產生。這是各種「信貸產品創新」需要注意的。

針對「連心貸」，中國網友多表質疑及嘲諷。不少人認為，在沒有法律義務下，男女一旦分手「貸款要算誰的」？還有人指出，當局救房市已到了「無所不用其極」的地步，除了「貸貸相傳」債留子孫外，還要把未婚男女用貸款強制綁在一起，要是分手還可能波及雙方家長，「又是個大坑」。（編輯：邱國強/）1120222