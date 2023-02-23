政府補貼不到位 中國多地公車不堪虧損喊停運

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（中央社台北23日電）疫情衝擊載客量，加上地方政府財政補貼不到位，河南商丘市公共交通公司今天上午公告，3月1日起暫停營運商丘市區公車路線。公告一出，當地官方趕緊宣布派遣工作組進駐，強調會確保營運正常。

官方數據顯示，商丘常住人口700多萬人，商丘公交是當地唯一的公車公司，一旦停運將嚴重衝擊居民出行。

商丘公車停運風波，今天一度躍為大陸社群熱搜榜冠軍，網友議論紛紛，許多人指很多民營公車撐不下去了，喊停運上熱搜才有望解決。

綜合每日經濟新聞、紅星新聞等陸媒報導，去年以來，中國大陸多地出現公交公司以及部分公車路線停運，原因均為虧損嚴重。

虧損主因是疫情導致載客量大減，地方政府財政補貼也相應減少；部分公車業者還公開指財政補貼沒到位，這可能與地方政府頻傳因為疫情而財政困難有關。

商丘公交今天上午在停運公告稱，受疫情衝擊、國家新能源補貼政策調整、「財政補貼不到位」等多種因素疊加影響，導致目前公司虧損十分嚴重，經營異常困難，員工工資、社保金拖欠，無力支付，車輛充電電費、車輛保險等無資金購買，已經無法繼續承擔老百姓出行的公益性事業和民生工程。

新黃河網報導引述商丘公交一名工作人員表示，消息屬實，公司全體職工已經5個月沒有發工資；「我們其實也不想停運，實在經營不下去了。電費，包括買車，像我們幾百台公車都是貸款買的，現在每年的保險費都交不上，如果脫險，公車上路也不符合交通法，現在確實是情況特別困難。」

截至2018年，商丘公交從業人員4000餘人，營運車輛2578台。

商丘公車業者撐不下去喊停運並非首例。據報導，去年以來，遼寧省建昌縣、河南省鄲城縣、黑龍江省漠河市、陝西省定邊縣等多地公車業者都因不堪虧損而宣布停運，引發民眾譁然後，地方政府趕緊出面擺平。

其中，漠河市一名公車業者透露，存在營運困難都是同樣的問題，「一方面是乘客數量太少，另一方面是2020年以後相關補助沒有給」。

漠河市公交公司相關負責人也表示，公司是私營企業，小地方的小公司，因為每年虧損100多萬元，「相關財政補貼也沒有到位」，實在是經營不下去了。

對於多地出現的部分公車路線甚至公交公司停運，紅星新聞引述東南大學交通法治與發展研究中心執行主任顧大松表示，人口少的城市其客流量支撐不起公車這樣的集約化運營，公交公司的收益自然會減少，而公交公司主要收入來源就是客票。「再加上政府補貼一般是根據客運量來調整的，運量小補貼就上不去，這樣進一步導致了公交運營虧損，所以很多時候不是公交公司自己努力就能避免的。」

但他也強調，基本的公共交通也是要保障好的，不能忽略老年人、殘障人士的出行需求。

商丘公交上午發布停運公告後沒多久，就因為當地政府介入撤下。該公司中午再發通告稱，將克服困難，確保公車不停運，不影響公眾出行，此前發布的公告對社會造成的不良影響，深表歉意。（編輯：楊昇儒/陳沛冰）1120223