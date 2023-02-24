美媒：中國金融人事改組 朱鶴新接央行行長

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（中央社台北24日電）中國即將召開「兩會」，華爾街日報報導，中共總書記習近平將大幅改組金融系統領導層，預料中國中信集團董事長朱鶴新將接任中國央行行長，並計劃恢復中央金融工作委員會，負責金融監督。

華爾街日報23日引述知情人士表示，朱鶴新將接替曾在美國留學的經濟學家易綱擔任中國人民銀行（央行）行長，但知情人士強調這決定要待下月中國召開「兩會」才正式落實。

朱鶴新下月將屆滿55歲，畢業於上海財經大學，職業生涯大部份時間在商業銀行工作，曾任交通銀行副行長、中國銀行執行董事長、四川省副省長，2018至2020年任中國人民銀行副行長，2020年3月起擔任中國中信集團黨委書記、董事長。目前是20屆中央候補委員。

中國央行權力最大的央行黨委書記，預料由現任政治局委員、國家發改委主任何立峰接任。何立峰是習近平的長期夥伴，預料何將接替劉鶴擔任國務院副總理，主管經濟、金融和工業事務。何立峰任央行黨委書記，會是自1990年代以來，再有副總理在央行擔任正式職務。

報導表示，如果何立峰接任中國央行黨委書記，會令央行有更大政治支持，但也同時顯示央行的權力會繼續被削弱，不得不更直接向中國國務院負責。

近年中國央行的官員經常被提醒要對黨負責，央行缺乏獨立性下，被投資者及經濟學家視為利率指標的作用大減。

報導又指出，中國計劃恢復中央金融工作委員會，有可能由中央政治局委員丁薛祥或預料會接任中國國務院總理的李強領導。

中央金融工作委員會曾於1998年至2003年運作，當時正值亞洲金融風暴，委員會負責監督中國央行的人事及政策，以及中國國有金融機構。預料這次恢復中央金融工作委員會，很大程度上會將所有金融監督事務交由委員會負責。

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報導指出，隨著習近平改組金融系統領導層，兼具政治地位和技術官僚技能，並在全球市場上享有信譽的官員基本上從中共高層消失。其中包括曾與前美國總統川普政府談判達成貿易協議的劉鶴，資深銀行家、現任中國央行黨委書記郭樹清，以及現任央行行長易綱。

反觀，朱鶴新缺乏國際地位，外國商人及投資者不太認識他，而以往的央行官員都擁有國際地位，能與美國及其他西方國家討論政策，參與國際貨幣基金組織和其他全球金融會議。（編輯：陳沛冰/唐佩君）1120224