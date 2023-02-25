香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 前夫欲搭船潛逃被捕

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（中央社台北25日電）香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍案，香港警方昨天逮捕涉案的前夫父母及兄長後，今天抓到準備搭船潛逃的前夫。警方下午赴將軍澳華人永遠墳場搜尋蔡天鳳的殘肢，迄今未尋獲其頭顱及手部。

綜合星島日報、香港01及明報等港媒報導，蔡天鳳遭殺害分屍案，警方昨天拘捕鄺姓前夫的父母及兄長後，前夫一直失蹤。警方今天在東涌拘捕其前夫，據悉當時他在東涌碼頭等候船隻準備潛逃，被警方當場抓到。

警方今天下午到將軍澳華人永遠墳場搜尋蔡天鳳的其他肢體，迄今未找到其頭顱及手部。

據報導，蔡天鳳被殺涉及港幣數千萬元的糾紛。

報導指出，蔡天鳳本身家底豐厚，父母在中國大陸經商，生活奢侈。蔡天鳳18歲時與洋名Alex的前夫結婚，生下一對現在分別10歲及8歲的兒女，她付錢買下何文田加多利山一間豪宅，為避免繳付巨額印花稅，借用前夫父親的名義買樓。

鄺父是前警長，2005年離開警隊。

報導指出，當時鄺父口頭承諾將來出售物業後歸還供款給蔡天鳳，後來她與Alex離婚，前夫一家繼續居住上址。蔡天鳳不時出錢照顧前夫一家，並聘任Alex的兄長做司機，經常回家探望前夫一家人及子女。

2016年12月，蔡天鳳與連鎖店「譚仔米線」創辦人譚澤均的兒子結婚。

去年底，蔡天鳳與前夫一家關係開始緊張，鄺父不滿蔡有意出售豪宅，堅拒賣樓，蔡企圖尋求法律解決，得知儘管物業在鄺父名下，但只要她出示買樓的證據，仍有機會取回物業。

報導指出，據悉有人擔心價值港幣6800萬元（約新台幣2.6億元）的豪宅不保，加上蔡天鳳與現任丈夫並無註冊登記結婚，她本身資產高達逾億元，一旦身故財產將歸於子女所有，與前夫所生的子女也是遺產繼承人，有人因此動了殺機。

蔡天鳳最後露面是21日，當時由前夫的兄長駕車從住所接走，準備前往大埔接與前夫所生的女兒，在車內被人迷暈。

警方21日接獲報案指蔡天鳳失蹤，調查後認為案件有可疑，相信她已遇害，循謀殺方向調查，最終在大埔龍尾村一個村屋單位內發現蔡的屍首，但已遭人分屍。

警方在單位的冰櫃發現蔡的雙腿，還發現碎肉及兩煲相信混有人體組織的湯。

警方西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，相信疑犯早有預謀，單位只有一張桌子及一張沙發，兩間房沒有床，是刻意租單位分屍。

鍾形容單位「精心佈局」，牆身及窗掛有帆布，單位內也有用作肢解人體的工具，包括碎肉機、電鋸、長雨衣、手套、面罩。

蔡天鳳遭殘忍殺害後，今天有人在網路社群懸賞200萬元將蔡天鳳前夫緝拿歸案。參與懸賞的「豹太」向明報表示，與蔡相識7年，兩人是好友。

豹太稱，蔡天鳳家人在中國大陸從事工程生意，生活富裕，與前夫在十多歲時認識。蔡天鳳失蹤當天早上還幫忙訂桌吃飯，下午約2時收到她最後一個語音訊息，說已訂了桌，豈料之後便失蹤。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1120225