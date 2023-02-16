高雄婦50萬買凶殺夫 更審無期改判20年

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（中央社記者洪學廣高雄16日電）高雄杜姓婦人因不滿丈夫曾姓男子外遇還家暴，和楊姓友人以50萬買凶殺夫。一審遭依殺人罪判20年，二審重判無期，全案經上訴最高法院發回。高雄高分院更一審今天再改判20年。

台灣高等法院高雄分院今天上午更一審仍將杜婦、楊男依共同殺人罪論處，改判兩人有期徒刑20年，全案仍可上訴。詳細判決理由仍待稍晚公布。

全案起於50歲曾男與杜婦結褵20年，但雙方感情不睦，杜婦因不滿曾男有外遇且會出手家暴，將她反鎖於門外，丟棄翻動物品等，曾向法院聲請民事保護令。

積怨已深的杜婦民國110年4月4日在與曾男吵架後有意搬離家，因此出外與搬家公司友人楊男和2名未成年少年王姓、余姓男子商討報復，雙方約定要以曾男死亡保險金新台幣100萬元的一半作為酬勞買凶殺人。杜婦除將照片交給3人，還面談商議下手時機及犯後逃亡計畫。

杜婦同年4月19日中午先騎車載余男前往曾男工作的汽修廠附近，確認曾男人車都在，再交付600元及租屋躲藏處鑰匙給余男購買凶刀，杜婦隨即先離開躲避查緝。余男同天下午4時多與王男會合，埋伏在曾男公司附近等候下班。王男晚間近7時先上前與曾男搭話，余男則趁隙持西瓜刀砍傷曾男脖子，推倒人後再往右肩砍一刀，曾男休克死亡。

犯案後2人按照杜婦原定計畫丟棄凶刀和手套，並聯繫楊男報告殺人進度，隨即與杜婦會合刪除相關對話紀錄；杜婦則裝作不知情前往醫院探望丈夫。警方後續在楠梓區逮捕余男和王男。

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高雄地檢署檢察官偵結後，認為杜婦、楊男涉犯教唆及共同殺人罪，且成年人教唆兒童、少年犯罪者得加重其刑，據此起訴2人，並建請高雄地方法院加重其刑。2名少年所犯殺人罪，則由高雄少年及家事法院審理。

高雄地方法院一審依共同殺人等罪判處杜婦20年、楊姓友人無期徒刑。全案經上訴二審，高雄高分院將杜婦改判無期徒刑，楊男刑度不變。但最高法院依刑罰裁量事實並不充足撤銷發回更審。（編輯：謝雅竹）1120216