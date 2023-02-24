香港名媛蔡天鳳遭殺害分屍 前夫家3人涉案被捕

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香港名媛蔡天鳳（圖）24日被人發現遭殺害分屍。（圖取自instagram.com/xxabbyc）

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（中央社台北24日電）香港名媛兼模特兒蔡天鳳今天被發現在大埔龍尾村遭殺害分屍，警方逮捕3名涉案的前夫家人。蔡天鳳經常出席時尚活動，近日才登上法國時尚雜誌封面，被譽為引領潮流的時尚指標。

綜合香港01、星島網報導，28歲的蔡天鳳（Abby Choi）21日被報失蹤，失蹤前正準備前往大埔接與前夫所生的女兒，卻下落不明。其後有人報警求助，案件轉交西九龍總區重案組接手跟進，認為本案可疑，相信蔡女已遇害，朝謀殺方向調查。

今天下午，探員於大埔龍尾村一個單位發現蔡女屍首，已遭碎屍謀害；警方出動大批人力在附近搜尋殘骸。消息指出，警方拘捕死者前夫的家人等3人，包括其前夫父母及胞兄。

據指出，蔡天鳳生前照顧前夫及其家人生活，疑雙方有金錢瓜葛。死者不但遭分屍，屍塊連頭顱被存放於村屋地下單位的冰櫃內，屍身疑曾被烹煮，屋內也發現烹煮工具。

蔡天鳳為城中名媛，活躍於社交網站，最近還登上法國巴黎時裝公報（L'OFFICIEL）數位版的封面，報導稱Abby Choi是時尚指標，「以其對時裝無與倫比的觸覺風靡全球，在時裝界具影響力，其敏銳穿著混搭眼光令她引領潮流，獲全世界粉絲關注」。

蔡天鳳生前任職模特兒，據其在Instagram分享的照片可見，她不時出席法國巴黎時裝週活動，身穿不同名牌服飾拍照，大曬奢華生活，活躍於時裝界。

據報導，蔡天鳳曾有一段婚姻生下兩個孩子，其鄺姓前夫正被通緝。2016年，她再嫁給知名米線專門店「譚仔」創辦人兒子。

蔡天鳳曾在社交網站分享不少與明星的合照，顯示在圈中人緣甚廣。2020年7月，曾請來天王郭富城太太方媛為她慶生，方媛事後也為貼文按讚。蔡天鳳更多次作客郭富城與方媛的豪宅，似乎交情不錯。

蔡天鳳遭殘忍殺害的消息，今天震驚香港社會引發熱議，許多網友到她的IG留言哀悼。（編輯：楊昇儒）1120224