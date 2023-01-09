郁方談婚姻得互相尊重 用幽默化解爭執

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（中央社記者葉冠吟台北9日電）探討熟齡情感的台語劇集「婚姻結業式2」原班人馬齊聚開拍，今天舉行媒體探班，談及對婚姻看法，演員郁方強調在關係中彼此都是獨立個體，得互相尊重，平時則靠幽默化解爭執。

第2季由導演鄧安寧執導，劇情將從「卒婚」議題往下延伸，今天演員群張本渝、謝祖武、郁方、梁赫群、何如芸、馬力歐、張天霖和王以路接受訪問。近期藝人小甜甜（張可昀）自揭遭丈夫家暴，正在訴請離婚，郁方和王以路都強調面對家暴，無論是男性或女性都是零容忍。

郁方坦言，對別人家務事不方便多說什麼，「但婚姻就是要一直學習，就算這一次走錯也沒關係，立可白擦掉還是可以繼續走下去」。至於是否會給身邊的人婚姻意見，甚至勸和，郁方表示得看事情，且若真要介入處理別人的事情，都得提出解決辦法，而非隨便出主意，才能給對方依靠。

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結婚16年、對婚姻經營很有心得的郁方，強調婚姻關係裡彼此都是獨立個體，得互相尊重、珍惜，平時她都是用幽默化解和老公的爭執。近期郁方就在社群分享，老公抱怨她的衣櫃很滿還一直買衣服，她則打趣回應：「因為去年的衣服配不上我今年的氣質」，讓許多網友拍手叫好。

郁方認為，談戀愛是兩人的事，婚姻卻是兩家人的事，「戀愛要找適合你的人，婚姻則是要找能互相配合的人，如果能同一個當然好，適合又能配合最棒」。（編輯：張雅淨）1120109