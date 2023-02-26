鋰礦開採亂象 中央工作組赴江西宜春整治

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（中央社台北26日電）新能源產業正熱門，鋰礦開採亂象多。中國鋰礦產量最高的江西省宜春市，去年以來傳出水質汙染及非法採礦等問題。中國媒體報導，近日中央工作組赴當地督導，宜春鋰礦選礦企業已停產整頓。

第一財經今天報導，近一週來，中央派出的工作組分批次先後赴宜春調研與督導鋰礦企業相關採礦和生產情況，其中包括自然資源部，工信部和公安部等部門。

官方微信公眾號「宜春發布」24日晚間發布，從即日起，決定對涉鋰電新能源產業違法犯罪依法進行嚴厲打擊。知情人士表示，這份文件與中央工作組的督導有關。

中國媒體稱宜春為「亞洲鋰都」，當地可利用氧化鋰總儲量約250萬噸。近兩年，寧德時代、比亞迪、國軒高科、欣旺達等新能源行業龍頭都有項目落戶宜春，但這也導致當地環境承載壓力大。

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證券時報去年底報導，碳酸鋰價格一路上漲，在利益的驅動下，宜春有部分村莊村民上山私挖濫採鋰礦，帶來了生態破壞等一系列問題，此前還曾出現錦江水質異常、鋰鹽企業關停以配合檢查的事件。

報導引述中國人民大學國際貨幣研究所研究員、獨立國際策略研究員陳佳說，鋰資源的開採屬於整個新能源產業鏈技術含量最低、綜合利潤率相對最高的一個部分，近年來已經成為非法開採違規運營的重災區，是國家安全生產監督領域的焦點之一。（編輯：張淑伶/邱國強）1120226