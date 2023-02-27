更多編輯台推薦新聞：
圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰
政治

圖輯／俄烏戰爭週年民眾齊聚自由廣場 聲援烏克蘭為民主奮戰

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀
科技

零重力水渦實驗登國際太空站 台灣學生提案、若田光一操刀

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易
產經

書摘／台積電撐起矽盾 其他國家想複製也不容易

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中企華興資本證實：董事長包凡正配合官方調查

2023/2/27 10:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港27日電）在香港上市的中國大陸金融企業華興資本控股有限公司26日證實，董事長包凡正在大陸配合調查。包凡16日傳出失聯。

這家陸資企業昨晚根據香港交易所的上市規則公布，集團董事會獲悉，包凡正配合中國有關機關的調查；董事會重申，目前集團的業務及運營維持正常。

公布表示：「如任何中國有關機關要求本公司依法進行配合，本公司將配合該等調查。」

據公布，目前華興資本由執行董事謝屹璟及王力行等人負責日常管理和運作。

華興資本成立於2005年，業務包括投資管理、私募融資、併購、證券發行與承銷、證券研究與交易、財富管理等，在北京、上海、香港、新加坡和紐約等地設有辦事處。

大概一週前，市場傳出包凡與公司失去聯絡，當天股價一度下跌接近30%。

當時有報導指出，包凡在失聯前數個月，正準備把部分資產從香港和中國大陸轉移至新加坡。

截至今早9時45分，華興資本股價報港幣7.25元（約新台幣28元），微升2.11%；公司市值42億元。（編輯：張淑伶）1120227

#華興資本控股有限公司
#包凡
#謝屹璟
包凡
華興資本董事長失聯 外界憂北京再打壓科技金融業
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族