中企華興資本證實：董事長包凡正配合官方調查
2023/2/27 10:09
（中央社記者張謙香港27日電）在香港上市的中國大陸金融企業華興資本控股有限公司26日證實，董事長包凡正在大陸配合調查。包凡16日傳出失聯。
這家陸資企業昨晚根據香港交易所的上市規則公布，集團董事會獲悉，包凡正配合中國有關機關的調查；董事會重申，目前集團的業務及運營維持正常。
公布表示：「如任何中國有關機關要求本公司依法進行配合，本公司將配合該等調查。」
據公布，目前華興資本由執行董事謝屹璟及王力行等人負責日常管理和運作。
華興資本成立於2005年，業務包括投資管理、私募融資、併購、證券發行與承銷、證券研究與交易、財富管理等，在北京、上海、香港、新加坡和紐約等地設有辦事處。
大概一週前，市場傳出包凡與公司失去聯絡，當天股價一度下跌接近30%。
當時有報導指出，包凡在失聯前數個月，正準備把部分資產從香港和中國大陸轉移至新加坡。
截至今早9時45分，華興資本股價報港幣7.25元（約新台幣28元），微升2.11%；公司市值42億元。（編輯：張淑伶）1120227
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。