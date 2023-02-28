勃恩斯：美對台有獨特責任 確保能遏阻中國進攻

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美國駐中國大使勃恩斯表示，美國對台灣負有獨特責任，有義務在台灣及周邊地區維持軍事力量，確保台灣能遏阻中國可能採取的進攻行動。（美聯社）

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（中央社台北28日電）美國駐中國大使勃恩斯表示，美國對台灣負有獨特責任，有義務在台灣及周邊地區維持軍事力量，確保台灣能遏阻中國可能採取的進攻行動；美國及其盟友皆向北京傳達尊重台海現狀。

美國之音今天報導，勃恩斯（Nicholas Burns）27日透過視訊在美國商會主辦的一個活動作上述表示。

勃恩斯在談到台灣問題時指出，透過1979年的「台灣關係法」，美國顯然對台灣負有獨特的責任，有義務在台灣及其周邊地區維持美國的軍事力量，以確保台灣當局有能力遏阻中國現在或將來採取的任何進攻行動。

此外，勃恩斯說，「美國也有責任鼓勵世界其他地區確保中國無法逃脫對台灣脅迫或恐嚇的責任」。

他提到，中國去年對時任美國眾議院議長裴洛西訪問台灣後所採取的進攻性的反應違反了過去70年台灣海峽的現狀，也引發了日本等其他國家的強烈反彈，由於全球50%的貨櫃每天經過台灣海峽，中國引發的任何干擾活動將對全球經濟帶來不可避免、極為負面的後果。

勃恩斯說，希望中國聽進去，美國及其盟友希望看到北京政府尊重台海現狀，停止一些更咄咄逼人的活動，尊重需要和平解決台海差異的事實，「北京方面不僅從美國這裡，也從歐洲以及印太國家那裡聽到這個訊息」。

他強調，美國希望與中國有一個和平的未來，不希望發生衝突，就像總統拜登（Joe Biden）每次談到這個問題時都如此明確表示，但美國會堅持自己的立場。

勃恩斯上任屆滿一年，談到美中關係的現狀時說，目前顯然處於一個非常困難的時刻。原本拜登與中國領導人習近平去年11月在印尼峇里島會晤後，兩國關係有機會更穩定，但中國的偵察氣球事件使得這一切成為不可能。

他說，「因為他們的所作所為，中國人在氣球問題上在全球輸掉了這個辯論，在世界各地失去了影響力和信譽」。

此外，在未來經濟關係方面，他認為，技術將成為美中爭鬥的核心。在美國國會的支持下，拜登政府已經對中國採取了一些相當強硬的措施，包括去年十月宣布的不讓中國公司獲得先進的晶片、半導體和超級電腦等出口控制措施。另外，國會和拜登政府正在考慮如何讓美國公司不對中國的軍民融合企業投資。（編輯：唐佩君/周慧盈）1120228