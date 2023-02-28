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首頁 / 兩岸

中國A型流感蔓延 民眾恐慌掀搶藥潮釀缺貨

2023/2/28 15:19（2/28 15:57 更新）
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圖為北京民眾1月7日戴著防護面罩及口罩進入北京車站。（路透社）
圖為北京民眾1月7日戴著防護面罩及口罩進入北京車站。（路透社）
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（中央社台北28日電）北京疾控中心昨天通報，北京季節性流感蔓延，其中A型流感病毒佔比99%，各地疾控檢測也顯示，當前中國流感病毒以A型流感為主，以致民眾深感恐慌又爆發搶藥潮而一藥難求。

香港網路媒體01今天報導，由於A型流感與和COVID-19的症狀極為相似，許多民眾無法判斷到底感染哪種病毒，難以對症下藥，以致中國再次掀起藥物搶購潮。

甚至核酸檢測也能測出A型流感病毒的傳聞登上微博熱搜榜，但中國醫科大學附屬第一醫院主治醫師劉勝說明，罹患A型流感可藉由核酸檢測發現，但需要使用針對A型流感病原體的檢測試劑。

由於A型流感爆發大流行，抗流感病毒藥「奧司他韋」（Oseltamivir）若干藥店已張貼缺貨告示。奧司他韋是一種作用於神經氨酸酶的特異性抑製劑，可抑制流感病毒量，降低病毒在體內擴散。

但北京佑安醫院感染綜合科主任醫師李侗指出，雖然A型流感患者在發病後48小時內服用奧司他韋，可顯著降低流感重症和死亡率，但這是處方用藥，患者服用需遵醫囑。

他說，接種疫苗才是預防流感最有效的手段，可顯著降低感染流感後導致嚴重併發症的風險。

此外，人民網評論民眾搶購囤積藥物現象是「囤積恐慌」，去年年末，被中國民眾視為抗COVID-19「神藥」的退燒藥「布洛芬」（Ibuprofen）「一藥難求」。

隨著疫情流行高峰過去，過去千辛萬苦囤積的藥物被棄如敝屣，有民眾將大量未拆封的過期退燒藥丟進垃圾桶。

評論稱，藥品不是普通商品，對症下藥才是關鍵，奧司他韋不該重蹈覆轍，因囤藥實際上也是在「囤積」恐慌。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120228

#中國
#奧司他韋
#李侗
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