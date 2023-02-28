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美國駐中國大使：中國須對COVID起源更加誠實

2023/2/28 10:33（2/28 10:50 更新）
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（中央社華盛頓/北京27日綜合外電報導）「華爾街日報」稱美國能源部推斷疫情可能源於中國實驗室外洩之後，美國駐北京大使勃恩斯今天表示，中國必須對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源更加誠實。

路透社報導，勃恩斯（Nicholas Burns）在美國全國商會（U.S. Chamber of Commerce）的活動中透過視訊連線發言說，如果世界衛生組織（WHO）要強化，就得敦促中國在世衛發揮更積極的作用。

勃恩斯說，中國還需要「對3年前在武漢發生的COVID-19危機起源更加誠實」。2019年12月，武漢通報人類首起COVID-19病例。

「華爾街日報」昨天率先報導，美國能源部得出結論認為，COVID-19疫情很可能是因中國實驗室外洩引起的，北京方面否認這一評估。

「華爾街日報」引述看過這份情報的人士指出，能源部在最近提供給白宮和國會主要成員的機密情報報告中做出這個推斷，但「把握度偏低」。

美國軍方本月擊落一個據稱飄過美國大陸的中國間諜氣球後，北京試圖推卸責任。勃恩斯今天在美國全國商會這場活動中表示，對美中關係來說，這是個艱難時刻。

「我們現在處於超現實的時刻，我認為中國人輸掉了關於氣球的辯論，因為他們所做的事在全世界失去影響力和信譽，他們現在把這歸咎於我們。」（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120228

#勃恩斯
#中國
#華爾街日報
勃恩斯
中美交惡 微信屢屏蔽美國駐中國大使館貼文中國放鬆防疫 美國大使：疫情發展很不確定
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