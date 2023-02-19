說中國1 / 中國抗疫只能是奇蹟 否則習近平無法自圓

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看中國新聞，兩地隔閡，難免如霧裡看花，我們嘗試以台灣的立場及角度，進一步解析當代中國。

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（中央社記者朱建陵特稿）中共政治局常委會2月16日召開會議，對2019年底以來長達3年的抗疫成果作出總結，自稱中國COVID-19死亡率保持全球最低水平，創造了人類文明史上人口大國成功走出疫情大流行的奇蹟。

很早就為習近平擔心，中國嚴厲清零政策，和其他國家與病毒共存政策相比，如果最終的死亡率相差無幾，習近平將如何自圓？如何對暗夜裡在社區廣場向大爺奶奶們求救一顆退燒藥的上海母親交待？如何對十數億受困清零管制長達3年的老百姓交待？

最終證明多慮了，數字是可以創造的。中國3年疫情的死亡總數，先是排除非因呼吸道感染死亡者，再是排除非在醫院死亡者，最終的死亡人數統計只有8萬餘人。

於是，根據統計，全世界因COVID-19疫情的死亡人口，美國每10萬人中有337人居首；中國每10萬人中只有6人，最低。台灣的此項數據是70人，也遠遠超過中國。

但中國公布的死亡人數統計，西方國家不相信，美國紐約時報根據4種不同方式的科學家推估，中國因疫死亡人數在100萬到150萬中間。中國老百姓也不相信，微博上充斥著各種苦笑與酸言。

一個中國網友說得好：「如果一件1年前、半年前、甚至3個月前的事件，他們可以自我粉飾到如此不要臉的程度，那麼，歷史教科書上那些5年前、10年前、百年前的事情，有半個字可以信嗎？」

只是，從中共主政者的立場來看，數字必須被發明、奇蹟必須被創造，否則黨將不黨。疫情初起，中共下令武漢封城，那可是一個超過1千萬人口的城市！封鎖1千萬人口這種事，人類歷史上從無前例，不但驚壞世人，中共更因此自誇：這是中國的體制優勢。

什麼是中國體制優勢？就是共產黨領導、一黨領導的國家體制，以及全國一條鞭式的上行下效，而或許更重要的，是習近平領導。這樣的體制優勢，是中共「西降東升」、「中華民族偉大復興」的理論基礎。因此，如果這樣的體制優勢最終被證明為虛幻，中共將如何自處？習近平怎能繼續幹？

目前為止，國際社會對處理疫情方式，包含中國的嚴格清零、西方的與病毒共處，及包含台灣在內的混合方式，並沒有一定的孰優孰劣評價，如何在經濟發展與人民生命中取捨，也沒有一定的判準。但中國已經有了自己的定論，他們的清零路線是正確的，而這樣的體制優勢是其他國家沒有的。（編輯：邱國強）1120219