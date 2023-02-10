說中國1 / 房地產監管鬆綁當作救經濟強心針 中國道阻且長

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面臨衰敗的經濟情勢，中國盼藉房市振興帶動經濟成長。圖為去年7月31日福建省福州市一處正在興建的建案。（中新社）

看中國新聞，兩地隔閡，難免如霧裡看花，我們嘗試以台灣的立場及角度，進一步解析當代中國。

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（中央社記者吳柏緯特稿）面臨衰敗的經濟情勢，中國不得不鬆綁嚴厲的房地產業監管政策。然而冰凍三尺非一日之寒，各項銷售數字與宏觀經濟數據均顯示，中國盼藉房市振興帶動經濟成長的盤算，道阻且長。

中國2022年的經濟成長率不多不少剛好達成「保3」目標，但是相較於去年初官方喊出的5.5%，幾乎腰斬。這樣的結果並不意外，畢竟中國經濟不振「有目共睹」，無法達標恐怕是目標喊出之時就心照不宣的結果。

中國經濟不振的原因，除了不斷強調的「國際情勢」與「疫情反覆反彈」，究其根本，仍是來自中國本身的清零政策，嚴格的防疫措施重創民生消費，也影響工業生產活動；另一方面，就是過去數年間遍地烽火的多領域監管，從網路科技、金融、補教與房地產，弄得人心惶惶。

三道紅線監管重拳揮向房地產業，是其中之最。或許三道紅線的立意良好，但官方沒想到是影響超乎預期，影響甚鉅，特別是在經濟因為疫情而大受打擊的情形之下，房地產市場熄火、企業接連暴雷，雪上加霜。

官方沒明說，但終究明白，在過去很長一段時間，中國房地產企業在官方的默許甚至是鼓勵下，憑藉著高槓桿，徘徊於借款、買地、蓋房、回款、還債的循環中。用小錢做大生意，看似命懸一線，卻能有效帶動中國的經濟發展。

但這是一頭碩大的白犀牛，逼得中國主政者年前揮出三道紅線監管重拳，如今迫於形勢，只能再次賦予房地產業「經濟火車頭」的重任。

去年起，大規模鬆綁房地產監管政策，成了從北京中央到地方政府著力的重點項目，藉此拉抬因為過度防疫、三道紅線監管政策而受挫的經濟情勢。

於是，小到住房補貼、稅務減免，大到貸款開綠燈，各地政府彷彿進入另外一場「競賽」，費用減免幅度多大、補貼金額多高、貸款審核速度多快，都成了重要政績。於此同時，「保交樓」也成了績效指標（KPI），政府樂於扮演為消費者主持公道的角色。

當年中央一聲令下，各地方政府、金融機構扭緊水龍頭，使得房地產企業的資金流動陷入一灘死水，如今則大力轉開旋鈕，盼大量活水沖入其中。

然而現實卻是遠水難救近火，房地產企業身陷債務泥淖，光是想著怎麼處理眼前的債務恐怕就已經焦頭爛額了，同時爛尾樓與投資風險層出不窮，令購房者、投資人的信心喪失。

平心而論，相較於最為緊縮的時刻，政策吹春風的「強心針」當然對於刺激經濟有助益，只是經濟振興不如防疫政策，經濟的變化不會發生在一朝一夕，失去動力的火車頭要再次啟動，絕非易事。

中國需要的是對症下藥，無論是健全的金融制度、穩定的市場與充足的信心，這些穩定的燃料才是行穩致遠的不二法門，而不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，一句話或一個命令而已。（編輯：朱建陵/唐佩君）1120210