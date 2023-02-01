中國掀提前還房貸熱潮 預約處理必須等半年

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（中央社台北1日電）中國掀提前還房貸潮，為了應付這股熱潮，銀行甚至拉高還貸門檻或是加難預約手續。提前還房貸一舉反映民眾對於經濟前景信心欠佳，官媒刊文提到，銀行、借款人及相關部門都應理性對待。

中國提前還房貸潮從農曆年前蔓延至年後，尚未有消退跡象，由於提前還貸人數激增，預約處理必須等到3月，甚至是等上半年。部分銀行為了舒緩處理吃緊問題，拉高還貸門檻或是加難預約手續。

官媒經濟日報1日刊載招聯金融首席研究員董希淼「提前還房貸利大於弊嗎」一文，直指這波提前還房貸潮起於借款人受到經濟下行、COVID-19疫情反覆等衝擊，收入不穩定性加大、未來預期不明朗，透過提前還款以減輕還貸壓力。

借款人提前還房貸量激增，少數銀行採取收取違約金、補償金等形式增加提前還款成本；多數銀行則以提前預約、長時間輪候為手段，試圖降低或推遲提前還款人數激增壓力。

文章提到，存量房貸與新增房貸間利差過大問題需要重視，建議相關部門推出措施，引導銀行適度降低存量房貸利率，逐步縮窄存量房貸與新增房貸間利差。更重要的是，採取有效措施減少提前還房貸行為，引導民眾將儲蓄轉為消費和投資。

中國銀行保險報1月31日報導，由於年終獎入帳，提前還房貸其實很常見，這波卻出現「排隊等還款」情況，這與房貸利率變化以及理財產品投資收益率變化有關。

報導提到，在缺乏收益穩健投資標的背景下，民眾將儲蓄用於提前還貸，可減輕每月還貸壓力，以應對未來收入波動帶來的經濟壓力。再者，目前部分存量房貸與新增房貸間利差過大，這也是提前還貸潮主因之一。

寧波晚報1月30日報導，一名還款民眾說，先前提前還房貸在網上預約即可，現在卻必須等待額度釋放。另一名民眾說，在國有大行辦了房貸，農曆年前就預約提前還房貸，卻被告知必須等到3月才能排進。

中國基金報1月9日報導，這波提前還房貸辦理特別困難，有的銀行提前還貸必須等到6月，不少銀行直接關閉手機銀行app提前還貸功能，要求客戶必須到線下個貸中心辦理。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉日前對證券時報說，2021年上半年，民眾排隊等放款，現在卻是排隊還貸款。1年多內發生如此大反差，大背景就是對於房價預期逆轉，房子成本全面顯現

他說，只要房貸利率高於理財利率、只要房價還在下跌、只要居民預期房價下跌，提前還貸動機就會一直存在。（編輯：李雅雯/周慧盈）1120201