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說中國2 / 習近平「中國式現代化」底蘊 去西化強調獨立自主

2023/2/9 16:16（2/9 18:20 更新）
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圖為中國國家主席習近平。（中央社檔案照片）
圖為中國國家主席習近平。（中央社檔案照片）

看中國新聞，兩地隔閡，難免如霧裡看花，我們嘗試以台灣的立場及角度，進一步解析當代中國。

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（中央社記者朱建陵特稿）中共在去年20次全國黨代表大會（20大）中首次提出「中國式現代化」的說法，中共總書記習近平前天（7日）在中共中央黨校舉辦的高層幹部研習會中再次強調，「中國式現代化」打破了「現代化等於西方化」的迷思，是中共的一個重大理論創新。

如果猜得不錯，「中國式現代化」應該是中共第一筆桿子、三朝元老王滬寧的最新發明，它是中共「中國特色」理論體系的最新總結，而所謂「中國特色」理論體系，則是中共自改革開放以來，當照抄西方體制遭遇到與中國國情或中共體制相互扞格時，不得不採取扭曲作為時的一種辯詞。

但中共為何要將「中國特色」改變為「中國式現代化」？因為「中國特色」的主體還是西方的，只是加上了「中國特色」的前位修飾，而「中國式現代化」的主體則是中國的。因此，此一詞語轉換的首要意義，即增添中共治下中國的自主性、獨立性，彰顯「現代化不等於西化」。

其次的意義，習近平治下的中共，厭倦了以美國為首西方國家的指指點點，並且一再點明中國不需要「教師爺」，這確實是一大轉變，「中國式現代化」是此一轉變的總結。

改革開放以來，面對西方的批評，尤其關於中國人權問題的指責，中共的辯解主要包含兩層意思，其一是國情說，認為每個國家都有自己的特殊國情；其二是過渡階段說，認為中國還處在發展階段，任何事都要有個「過程」。但「中國式現代化」已經擺脫了這兩種對西方批評的解釋，一舉去除西方社會對中國「和平演變」的想望。

以人權問題為例，中國初始的說法，是國情說與過渡階段說，但習近平主政之後，已經越來越強調道路自信、越來越強調生存權與發展權，主張以「吃飽飯」為第一人權，認為這是中國的現狀、中國對人權的主張，並以此要求西方勿再指指點點。

放大歷史眼界來看，從「中國特色」到「中國式現代化」，事實上，是中國自清末以來面對「西潮」的一種適應與抵抗，日本當年的明治維新成功，而清末維新改革失敗，中國當代的改革開放，未嘗不是當年維新改革的新時代篇章，但是，日本明治維新走向軍國主義以至最終失敗，則是中國改革開放進程的前車之鑑。

至於「中國式現代化」是不是中國自清末以來關於「西學」、「中體」之間的最終選項，認為還得繼續看，時間還早得很，雖然中共已經非常自大地說：「中國式現代化」，是「為人類文明發展貢獻了中國智慧與中國方案」。（編輯：張淑伶）1120209

#中國
#中共中央黨校
#習近平
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