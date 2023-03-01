習近平：黨和機構改革方案著力解決重大難點問題

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（中央社台北1日電）中國全國「兩會」即將召開，中共昨天舉行民主協商會，總書記習近平說，這次黨和國家機構改革針對性較強、力度較大，著力解決一些事關重大、社會關注的難點問題，對經濟社會發展將產生重要影響。

新華社報導，習近平在講話中指出，中共第20次全國代表大會對深化黨和國家機構改革作出重要部署，在深化金融體制改革，完善黨中央對科技工作統一領導的體制，優化政府職責體系和組織結構，完善黨中央決策議事協調機構，優化機構編制資源配置，推進以黨建引領基層治理，加強混合所有制企業、非公有制企業黨建工作，理順行業協會、學會、商會黨建工作管理體制等方面提出明確要求。

他說，為落實中共20大的部署，中共中央在深入研究論證、廣泛徵求意見的基礎上，形成「黨和國家機構改革方案（草案）」。

他說，總的看，這次黨和國家機構改革突出重點行業和領域，「針對性比較強，力度比較大，涉及面比較廣，觸及的利益比較深」，著力解決一些事關重大、社會關注的難點問題，對經濟社會發展將產生重要影響。

為期3天的中共20屆二中全會昨天閉幕，會中審議通過「黨和國家機構改革方案」，其中部分內容將依程序提交中國全國人大會議審議，但會議公報並未提到方案具體內容。

同日，中共中央舉行民主協商會，就黨和國家機構改革方案、中共擬向本屆兩會（全國人大、全國政協）會議推薦的國家機構領導人員人選建議名單和全國政協領導人員人選建議名單，向各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士代表通報情況。習近平主持會議並發表上述講話。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120301