反腐枕邊起 湖南百餘官夫人排排坐看肅貪片

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（中央社台北1日電）中國湖南官方反腐打貪瞄準另一半的影響力，來自省直屬機關、國企、大學等單位近130名廳級官員的配偶集體接受廉政教育，一起觀看反腐警示片。

香港星島日報今天報導，湖南省紀委監委、省婦聯等單位26日主辦全省「家庭助廉 團團圓圓」主題活動。在主會場長沙，來自省直機關、國企、大學等單位近130名廳級「一把手」的配偶集體接受廉政教育，同看反腐警示片，分享「治家心得」。

報導說，這種針對官員配偶的大型廉政教育活動在湖南屬首次，在中國各地也不多見。湖南省紀委書記王雙全向近130名官夫人「提出忠告」，「把忠誠作為家風的靈魂，把清廉作為家風的底綫，把儉樸作為家風的根脈，把自立作為家風的基石」。

在主會場，「一把手」配偶首先觀看了教育片「嚴正家風」。片中揭露「夫妻檔」「父子兵」「兄弟幫」甚至「全家總動員」的各種腐敗戲碼。2021年落馬的湖南婁底市委原書記李薦國及妻子在影片中痛哭流涕。

看完教育片後，4名官夫人代表上台分享心得。長沙學院前院長楊小雲的妻子邢翠微說，一些幹部的腐化墮落是被親屬拉下水的，所以她不追求名包名錶、豪宅豪車，不會為了個人的享受去給丈夫壓力。

報導引述湖南媒體說，全省14個市州、122個縣市區都展開了類似活動；在湘西吉首市，6000多名幹部家屬則簽訂了「家庭廉潔承諾書」。（編輯：周慧盈/曹宇帆）1120301