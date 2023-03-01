中共黨國機構改革方案 學者：黨貫徹集中領導

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（中央社記者李雅雯台北1日電）中共20屆二中全會閉幕，審議通過「黨和國家機構改革方案」。學者說，中共加強集中黨領導是可預見的，面對國際情勢、內部環境等風險，黨政一條鞭、統一領導，才能提高效率。

中共20屆二中全會昨天閉幕，審議通過「黨和國家機構改革方案」。先前港媒披露，機構改革方案可能涉及國安系統調整、金融機構管理變革等，整體走向為強化黨的權力，弱化國務院角色。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山1日接受中央社採訪表示，中共以黨領政，中共總書記習近平上台後成立多個小組，用意就是整合意見、加強黨的領導，貫徹決策到政策；持續加強集中黨領導，這是可以預見的。

他說，過往可見中央決策到地方執行有落差的情況，例如，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）清零防疫措施，持續加強黨集中領導，目的就是要貫徹黨的意志，達成黨政一條鞭，以提高效率，也做到完全地落實中央決策。

趙春山認為，強化黨的領導權力有其原因。中國現正面臨國際情勢、內部環境等風險夾擊，如同習近平說的，「當今世界處於百年未有之大變局」，外部、內部等情勢都變化得非常快，尤其是涉及國家安全的部分。

趙春山指出，中共20大會議已經多次優先強調「國家安全」，對應瞬息驟變的情勢，勢必要做集中統一領導，以免有所偏差。

他說，在國際情勢中，中國必須面對中美競爭、烏克蘭戰爭、台海議題等國際社會複雜情勢，還要應對所謂國際抗中、反中勢力集結；對內方面，經濟是個大考題，尤其是清零防疫後的經濟復甦，處理好這塊，才能力求內部穩定。（編輯：邱國強）1120301