佛光山住持心保率團訪問北京 宋濤會見

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（中央社記者楊昇儒、蔡孟妤台北1日電）佛光山住持心保和尚今天率團赴北京拜會中國大陸國台辦主任宋濤。宋濤說，心保率團來訪表達佛光山堅定支持兩岸關係和平發展和兩岸交流合作的立場，「我們高度讚許」。

星雲大師2月5日圓寂後，佛光山13日舉辦圓寂讚頌典禮。陸方組龐大弔唁團來台，但國台辦拒絕循既有機制先申請，有12名具官方身分人員未獲來台入境許可。

據知情人士表示，「佛光山答謝代表團」1日上午由佛光山宗委會宗長心保和尚，率領佛光山中國大陸、港澳地區一級主管及北京星雲文化教育公益基金會秘書長張靜之等人，前往拜會宋濤及相關部門領導，對陸方弔唁表達致謝。

在會議上，心保和尚提到，星雲法師「愛國愛教」，很重視兩岸和諧發展交流，因此在弘揚人間佛教的同時也弘揚兩岸傳統文化、促進兩岸文化交流，佛光山會將星雲法師的心願繼續延續，繼續加強。

據轉述，宋濤對於星雲法師在促進兩岸交流做出的貢獻給予高度認可，他認為，大家一起力推動兩岸的交流合作，「共創中華民族的復興」是對星雲法師最好的悼念。佛光山「為中華民族的偉大復興，所做出的貢獻，歷史和人民都會記住」。雙方並就進一步促進兩岸交流、融和合作及弘揚中華文化等議題展開討論。

隸屬國台辦的官媒中國台灣網報導，宋濤今天在北京會見心保一行人，對星雲法師辭世表示深切哀悼，高度評價星雲為兩岸關係和平發展作出的貢獻。

宋濤表示，心保住持率團來訪，表達佛光山堅定支持兩岸關係和平發展和兩岸交流合作的立場，「我們高度讚許」。陸方將深入貫徹中共總書記習近平重要指示精神，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，致力兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展。

他說，希望佛光山堅持傳承弘揚中華文化、促進兩岸交流、推動兩岸同胞心靈契合，為促進和平統一、實現民族復興作出新的貢獻。

報導稱，心保表示，佛光山將繼承星雲法師宿願，繼續為推動兩岸關係和平發展、實現民族復興奉獻心力。（編輯：邱國強）1120301