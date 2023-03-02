美媒：中國疫後復甦快 今年經濟成長估逾5%

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（中央社北京2日綜合外電報導）中國去年底決定大幅放寬嚴厲的COVID-19清零防疫後，經濟復甦速度快過專家圈預期，如今國際主要經濟分析機構都預測中國今年的GDP成長可望超過5%。

美國財經新聞網CNBC報導，中國因清零防疫與房地產疲軟，導致去年國內生產毛額（GDP）成長僅3%，未能達標官本設定的5.5%，但近日發布的相關產業數據反映中國經濟在防疫鬆綁後復甦強勁。

中國國家統計局1日發布的數據顯示，2月份製造業採購經理人指數（PMI）為52.6%，高於1月份的50.1%，是11年來新高，只遜於2012年4月的53.5%，

非製造業的採購經理人指數也在服務業和營建業復甦的支撐下出現顯著改善，從1月的54.4%升至56.3%。

採購經理人指數介於0%到100%之間，高於50%表示製造業或非製造業景氣正處於擴張期（Expansion），低於50%表示處於緊縮期（Contraction）。

法國興業銀行（Societe Generale）表示，今年中國的房市可能反彈回升，加上撤除清零防疫政策，將有助提振中國的GDP增長。

法國興業銀行是各家機構中最看好中國經濟成長者，預估中國今年經濟成長可達5.8%。花旗集團（Citi）與摩根士丹利（Morgan Stanley）的預測為5.7%、匯豐集團（HSBC）、摩根大通（JPMorgan）預測為5.6%、高盛集團（Goldman Sach）、美國銀行（Bofa）為5.5，國際貨幣基金（IMF）預測為5.2%。

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牛津經濟公司（Oxford Economics）預測中國經濟成長4.5%是所有機構裡最低。公司首席經濟學家盧姿蕙（Louise Loo）說：「重新開放出現順風，意味當局可能會認為沒必要再做太多（諸如大規模激勵振興計畫等），尤其在公共財政已嚴重緊繃一年之後。」

美國財經媒體引述知情人士指出，中國今年頭兩月經濟發展的情況超過政府預期，原本預估鬆綁防疫後今年至少前兩到三個月仍會是疫情升溫導致的低迷期，然而隨民眾迅速感染和康復，疫情基本在1月底前就大致結束，給經濟發展更多空間。（譯者：陳亦偉）1120302