中共對台軟硬兼施 信心崩盤交流難

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（中央社記者李雅雯台北6日電）中國政府工作報告提及促進兩岸經濟文化交流合作。分析指出，疫後被稱作兩岸「大交流年」，目前看起來卻是台赴中國單向式、過程恐受干擾，加上對岸軟硬兼施，互動仍有疑慮。

政治大學國際關係研究中心5日舉行「解析2023年中共全國兩會」座談會，相關學者作出上述表示。

政治大學國際關係研究中心主任寇健文指出，中國政府工作報告強調推動兩岸關係和平發展、促進兩岸經濟文化交流合作。經貿融合交流是軟策略，硬手段沒有被放棄，例如，軍機擾台；軟硬兼施交叉使用必定會彼此干擾，軟策略成果會被削減。

他說，中國提到兩岸交流，必須要問的是「這個交流有保障嗎、安全嗎」，交流應該是雙向互動，目前看起來都是單方面台赴中國，另也有些赴中交流卻遇到備感威脅案例。這些困擾排除，應是對岸喊出增加交流同時要多加思考的。

他坦言，有學者赴中從事學術交流卻遇人身干擾情形，明明拿著對岸邀請函，卻要承受國安「喝咖啡」壓力，COVID-19疫情前就有這樣的問題，在對岸管制趨嚴情況下，學者互動有些疑慮、信任度盡失，也因此對於所謂「兩岸正常交流」劃上問號。

展望與探索雜誌社特約研究員郭瑞華指出，中國國務院總理李克強在政府工作報告中提及涉台部分，其中沒有提到反外部勢力干涉、不承諾放棄使用武力等強烈用字，這仍難視為兩岸緩和訊號，因為李克強是代表政府陳述工作報告，本就不會有出格創新，反對外部勢力干涉是中共的長期工作。

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他認為，台美中關係只會讓兩岸敵意螺旋上升，暫時難獲得解決。中國國務院台灣事務辦公室主任宋濤上任後，會見多個台灣訪問團，展現柔軟身段；不過兩岸關係嚴峻不是透過民間互動可以解決的，中共對台策略仍是遏獨促統、軟硬兼施。

郭瑞華說，宋濤提過，「歡迎綠營人士也來大陸談談，走走看看」，其實這要落實非常困難，台灣學者過去赴中交流也有遇到一些問題，顯然中央表態與地方執行間有落差，究竟兩岸交流怎麼做，恐需要等到兩會、2023年中共對台工作會議後，才會有個定調。（編輯：陳沛冰）1120306