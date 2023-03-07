中國官員享有較優醫保待遇 一般民眾吶喊不公平

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（中央社台北7日電）中國因醫保改革引發的爭議招致罵聲不絕，尤其公務員與官員可享有較優的醫保待遇如住院可達好幾個月，但一般民眾最多待15天醫院就來趕人，遭痛斥分明厚此薄彼大小眼。

當前中國正值召開兩會之際，因醫保改革導致的民怨備受關注，美國自由亞洲電台（RFA）6日報導，針對部分醫療院所基於提高病床週轉率考量，下令患者15天必須出院，中國國家醫保局的答覆被罵翻。

據官媒報導，國家醫保局指出，醫保局和各級醫保部門對參保患者住院天數無限制性政策，享受醫保待遇也與患者住院天數沒有關係。

江蘇宜興時事評論人士張建平接受RFA訪問表示，中國的公務員、官員與普通百姓所獲得的待遇可謂天壤之別，中國醫保制度厚此薄彼，毫無公平可言。

他說，若干老幹部住院好幾個月，甚至好幾年或者像候鳥，一到冬季就住院，享受特供醫療，「我經常聽到有朋友提起某某親戚是離休老幹部住院，醫院都不讓他出院，醫院一年可增收幾百萬元」。

帳號「蒙仔味的桔子」網友留言說，醫院頻頻斷藥，用不了幾天就沒了，還說治病的藥物，醫院沒有，得向藥店自費購買，購買後系統居然沒有紀錄。

還有網民指出，患者住院病床14天週轉一次，不然醫保報銷比例就少，去年朋友的媽媽住院，醫生說先住院至15天，再轉其他科的病房。

中國政府推動醫保改革形同縮減一般民眾福利，以致先前曾引發「白髮運動」抗爭，凸顯北京當局現今深受人口老齡化、地方政府財政吃緊、社會安全網不足及債務沉重等難題困擾。

中國養老金融50人論壇祕書長、經濟學博士董克用呼籲，個人養老金對青年更友好，呼籲年輕人每天省杯人民幣（下同）30元（約新台幣135元）的咖啡，如以每月可省900元，可以提前規劃養老。

但中國網友並不領情他的好意，並反斥這位專家「空口白牙，胡說八道」，按照這種邏輯，每天少抽一包菸豈不是更省錢，一日三餐改兩餐，既省錢又健康。

河南鄭州某中學前教師賈靈敏表示，問問底層尤其是農村的老百姓，誰知道什麼是咖啡、誰喝過咖啡？喝咖啡是別人家的事情，一個月喝幾十杯咖啡花的錢，村夫民婦都別吃飯了。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120307