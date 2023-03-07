中國科學院士：ChatGPT衝擊教育體系應定規範

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（中央社台北7日電）聊天機器人ChatGPT走紅，中國科學院院士薛其坤表示，人工智慧帶來更廣泛使用的同時，卻也涉及科研抄襲、考試作弊等一系列問題，讓教育學術圈「有點慌」，建議訂定規範。

澎湃新聞今天報導，目前中國正處於「兩會」（政協、人大）期間，科學院院士、南方科技大學校長薛其坤以新當選全國人大代表身份受訪提出政策建議時作以上表示。

薛其坤說，人工智慧給人類帶來廣泛應用場景的同時，也涉及倫理道德、知識產權、科研抄襲、考試作弊等一系列問題，而ChatGPT的走紅，爭議不斷。

「例如只要動動手指，幾分鐘之內就能讓它撰寫論文、創作詩歌、編寫代碼、完成作業等，功能強大到讓教育學術圈有點慌。」

他說，如果ChatGPT可能嚴重衝擊教育體系，使教育功能喪失，帶來的就不是好處而是害處。社會應該及時在法律、政策規定和使用範圍上做相應調整。

針對人工智慧的前景，他說，ChatGPT等技術是基於長期的基礎研究、多學科交叉的新的重大的發展，本身還是慣例的科學研究和技術研發的成果，因此不會根本性改變現在的科技創新模式。

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此外，薛其坤也發表對粵港澳大灣區高等教育發展看法。認為不僅越來越多香港大學進駐大灣區，中國的頂尖大學也紛紛在此建立研究院，粵港澳大灣區聚集的高校越多，形成的高等教育氛圍越好。

他另透露，深圳和香港最近在談論從通關等方面提供特殊通道以方便科研人員往來，有了這種通道以後，就可以親密如同一家人，把粵港澳真正合成「大灣區」這個詞。（編輯：唐佩君/邱國強）1120307