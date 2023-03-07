中國前2月進出口總值衰退 分析稱3方面穩外貿

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（中央社台北7日電）按美元計價，中國前2個月進出口總值衰退達8.3%，與美歐日等主要貿易國家進出口額均下滑。陸媒今天引述分析人士指出，今後中國官方料將從培育新的「拳頭產品」等3方面發力穩外貿。

中新社報導，中國海關總署7日通報，今年前2個月，中國進出口總值人民幣6.18兆元（約新台幣27.3兆元），年減0.8%，與去年同期13.3%的增速差距明顯。其中，出口微增0.9%，進口減少2.9%。如按美元計價，中國前2個月進出口總值年減達8.3%。

在主要交易夥伴中，除與東協貿易仍保持成長外，中國與歐盟、美國、日本等主要交易夥伴進出口額均有所下滑。其中，中美貿易額跌幅達10.6%。

據世界貿易組織（WTO）預測，2023年全球貨物貿易量料僅成長1%，較2022年放緩2.5個百分點左右。

報導說，貿易很大程度上取決於國際市場冷暖，外需減弱將不可避免對中國外貿造成衝擊。中國商務部部長王文濤此前表示，今年外貿壓力「明顯加大」，不少企業反映手上的訂單在減少，下單在延遲，大單變小，長單變短。

報導指出，2023年中國政府工作報告已經明確表示，要繼續發揮進出口對經濟的支撐作用。分析人士認為，從近期官方透露的資訊看，今後中國穩外貿料將從3個方面發力：

其一，培育新的「拳頭產品」。曾在疫情期間支撐中國出口猛增的防疫物資、「宅經濟」相關產品，如今出口業績逐漸回歸常態，中國需設法找到新的貿易增長點。

從官方數據看，近期中國出口的突出亮點在於汽車、鋰電池及太陽能發電產品等「新三樣」。今年前2個月，中國汽車出口額年增78.9%。預計今後，中方將在優化產品結構，培育貿易新增長點方面採取更多切實有力的措施。

其二，深耕新興市場。在全球經濟與貿易不確定性上升之際，前兩月中國與東南亞國協貿易額仍保持近10%的增長。報導稱，隨著「區域全面經濟夥伴關係協定」（RCEP）對更多東協國家生效，中國—東協自貿區3.0版談判加速推進，中國與東協貿易額再創新高可期。

招商基金研究部首席經濟學家李湛表示，東協國家以及「一帶一路」沿線國家市場潛力很大，深耕這些市場將有助於穩定中國外貿基本盤。

其三，加快發展貿易新業態、新模式。疫情期間，跨境電商、數位貿易等對中國外貿「突圍」作用顯著，今後還將繼續扮演重要角色。

報導引述王文濤此前表示，今後將協調推動跨境電商、海外倉、保稅維修等新業態新模式快速健康發展。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120307