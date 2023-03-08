香港八達通連接中國大陸一卡通 320個城市可用

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（中央社記者張謙香港8日電）香港市民普遍使用的電子支付卡「八達通」（Octopus）下季將會加入中國大陸的「一卡通」網路，屆時港人可在320個大陸城市使用八達通搭乘交通工具。

大公報今天在報導中引述八達通公司非執行主席楊美珍說，今年第二季，公司將會推出「八達通─全國通卡」，使用者只需要一張實體卡，就可以在大陸超過320個城市搭乘鐵路或巴士，方便港人在大陸出行。

八達通公司一直積極拓展大陸業務，早期香港使用者只要把八達通綁定大陸手機號碼和銀行帳戶，即可在大陸使用八達通搭乘交通工具，後來又增設銀聯卡（大陸銀行卡）的二維碼付款功能，不必綁定大陸手機號碼和銀行帳戶。

據指出，為了服務訪港的海外旅客，八達通公司也推出了「旅客版八達通App」，新發出iPhone、Apple Watch八達通，方便遊客抵港後使用，不必申請實體卡。

八達通是香港通用的電子支付系統，於1997年9月1日啟用，實體卡的大小如同信用卡，內置晶片，增值後即可使用，最初只用於交通工具，後擴至零售業、醫院及其他支付場所。

楊美珍表示，八達通面世以來，迄今實體卡發行量約2000萬張，透過手機使用的客戶超過300萬個。（編輯：周慧盈）1120308