調查：中國女性平均月薪低於男性5600元

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（中央社台北8日電）今天是婦女節，根據一項中國女性職場調查報告，2023年女性平均月薪為人民幣8689元，較男性的9942元少了1253元（約新台幣5600元），不過男女薪資差距整體呈逐年縮窄趨勢。

香港01網今天報導，2023年隨著經濟回暖，中國春季招聘求職重回上升情勢，中國求職平台「智聯招聘」在三八婦女節前，發布「2023中國女性職場現狀調查報告」，說明女性在職場發展現狀。

首先從薪資來看，2023年女性的平均月薪為8689元，較上一年成長1.7%，與男性的9942元相差1253元，不過男女薪酬差距總體上呈逐年縮窄趨勢。

2019年女性較男性月薪低23.5%，至2023年相差約12%。報告認為，這在一定程度上說明女性的職場價值日益得到更多認可。

至於在工作自信方面，2023年，女性對自己的工作表現更為自信，41.3%的職場女性認為，和同級男性同事相比自己工作表現更佳，比例高於去年的32.7%。

不過，職場男性更能自我肯定，45.6%的職場男性覺得較同級女性同事工作表現更佳。

除了在工作上努力，女性另外也要負責家務。調查顯示，有68.8%的女性每天從事家務勞動一小時以上，遠高於男性的47.2%；且有高達40.6%的女性會將業餘時間用於充電學習，高於男性的36.8%。

報告指出，逾一成女性不想結婚，逾4成未婚女性希望30歲以後結婚或不婚。而對於不生育者來說，「養孩子經濟負擔重」是首要因素，比例高達62%。

而在已婚的女性中，超過7成曾當過全職媽媽，逾2成為緩解經濟壓力重返職場。（編輯：唐佩君/楊昇儒）1120308