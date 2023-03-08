中國電商平台再掀價格戰 京東祭出百億補貼

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）中國電商平台巨頭再掀價格戰。京東6日祭出「百億補貼」，宣稱為消費者帶來「史上最大優惠力度」；另一巨頭拚多多跟進發放優惠券，希望扳回優勢。這波價格戰壓力已落到阿里巴巴。

中國直播帶貨2022年爆發成長，透過價格戰席捲市場。傳統電商平台成長逐漸疲軟，面對雙11等大促銷降溫以及新用戶增長放慢，電商巨頭為求突破也加入價格戰。

京東6日宣布，「百億補貼」是京東聯合海量品牌、商家直接對商品進行「真金白銀的補貼」，以商品直接降價的方式帶來最具CP值的商品。

以蘋果手機iPhone 14 Pro銀色128G版本為例，京東日常價格為人民幣7999元（約新台幣3.53萬元，下同），補貼1100元後價格為6899元。

新浪科技報導，京東上線百億補貼，熱門產品的最終售價略低於拼多多，兩者的差價多為20、30元。值得注意的是，拼多多近兩天也開啟了反制，透過發放優惠券的方式希望在價格上扳回優勢。

以小米電視EA70為例，京東日常價為2299元，補貼305元後價格為1994元；拼多多價格為1999元，可搶20元無門檻券後1979元，比京東補貼後還低。

京東出手，拚多多跟進，不少中國網友表示，價格戰之下，最終得利的是消費者，隱形的壓力已經降到了阿里巴巴頭上。

中新網報導，京東零售CEO辛利軍7日表示，消費者對百億補貼的回饋非常積極。未來京東零售將在每個環節都圍繞「低價」的目標，去完善自身的能力建設，透過供應鏈效率的提升和技術的升級，來實現「天天低價」。

報導提到，2022年雙11促銷前夕，京東集團董事局主席劉強東在一封回覆高管的電郵中表示，「低價不僅僅是電商的核心競爭力，而且是全球所有零售商永恆不變的所有競爭力的根基」；失去了低價優勢，其他一切所謂的競爭優勢都會歸零。

劉強東強調，「低價是我們過去成功最重要的武器，以後也是唯一基礎性武器」。其後，他進行京東新一輪的人事變動，京東零售集團的各事業群總裁幾乎均有調整。整頓內部之後，上線百億補貼，正式開啟價格戰。

值得注意的是，電商3巨頭的另外一家阿里巴巴，近日也提到價格問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

日前的財報電話會議上，阿里CEO張勇表示，在提升用戶體驗、鞏固市場地位方面，會提升商品的CP值。「價格永遠是消費的王道」，將不斷透過整體市場機制的設計，各類行銷產品和淘特的工廠貨/農產品直達消費者等的業務模式突破，提升商品的價格競爭力。

據騰訊網報導，2019年6月，上市不到一年的拼多多率先推出「百億補貼」 活動後，下半年入口活躍用戶淨增超過一億，當年成交額突破一兆元。從0到兆元，京東用了13年，阿里用了10年，拼多多只花了4年。（編輯：楊昇儒/邱國強）1120308