更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

遏阻中國侵台可能 學者：歐盟該討論制裁方案

2023/3/9 07:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾8日專電）歐洲智庫學者今天在歐洲議會一場論壇主張，歐盟應該加強遏阻中國侵台的企圖心，包括反制中國在國際上孤立台灣、對北京劃出紅線，並開始討論未來可能制裁中國的劇本。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）研究員李愛玲（Helena Legarda）今天在歐洲議會（European Parliament）第3大黨團復興歐洲（Renew Europe）舉辦的「歐盟與台灣夥伴關係」研討會發表前述看法。

她說，台海現況已被中國單方面改變，包括政治和軍事上，例如為抗議去年美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而採取軍事演習，並取消與美國在氣候變遷等攸關全球利益議題的對話，以及中國外交部長秦剛昨天在記者會上的強硬說法，顯示北京為了台灣議題不顧一切的新立場。

更令她注意的是去年8月中國發表「台灣問題」白皮書，將台灣與2049年中國國家主席習近平要達成的「中國偉大復興」目標連結，等於訂下時間表。

李愛玲認為，俄羅斯全面入侵烏克蘭對歐盟和台灣的教訓是，經濟依賴並不能阻止戰爭，而中國也從俄烏戰爭學到幾個教訓，一是掌握解釋權，因此將會看到北京愈來愈用力控制外國如何談論台灣和兩岸關係，以及詮釋「一個中國政策」。

二是看到俄國無法阻擋烏克蘭獲得來自歐美援助，中國將更設法在國際上孤立台灣，弱化台灣的國際夥伴關係。所以歐盟與台灣強化夥伴關係在此時特別重要。

在中國持續放話可能對台用武，而台灣人普遍不接受已從香港例子看到失敗的「一國兩制」統一方案下，台海情勢高度緊張將是「新常態」。她表示歐盟不可能有機會逃脫這種衝突的後果。

所以她認為歐盟現在可做三件事。「第一是遏阻、遏阻、再遏阻」，李愛玲說，加強與台灣關係可反制中國孤立台灣的企圖，增加中國想單方面升高緊張情勢的成本。

對台灣的軍事支持也是關鍵，歐盟雖然不太可能直接提供台灣武器，但在網路領域，包括合作對抗假訊息、資訊安全人才訓練等則是可行的。

第三是歐盟必須非常清楚劃下紅線，明確提出中國跨越時的後果，而且紅線不僅針對侵台，也包含單方面升高台海緊張。因此她主張：「歐盟應該開始想想制裁（中國）的劇本。」

她說，由於歐盟與中國經濟關係比起與俄國的更緊密，假設制裁將無法避免列入有效遏阻的選項，「我們現在就該開始討論它」。（編輯：郭中翰）1120309

#歐盟
#中國
#台灣
習近平
美國情報機構：中國將持續與俄羅斯合作 不顧國際反彈美情報報告：習近平第3任將對台施壓並削弱美影響力
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族