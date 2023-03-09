遏阻中國侵台可能 學者：歐盟該討論制裁方案

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（中央社記者田習如布魯塞爾8日專電）歐洲智庫學者今天在歐洲議會一場論壇主張，歐盟應該加強遏阻中國侵台的企圖心，包括反制中國在國際上孤立台灣、對北京劃出紅線，並開始討論未來可能制裁中國的劇本。

柏林智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）研究員李愛玲（Helena Legarda）今天在歐洲議會（European Parliament）第3大黨團復興歐洲（Renew Europe）舉辦的「歐盟與台灣夥伴關係」研討會發表前述看法。

她說，台海現況已被中國單方面改變，包括政治和軍事上，例如為抗議去年美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台而採取軍事演習，並取消與美國在氣候變遷等攸關全球利益議題的對話，以及中國外交部長秦剛昨天在記者會上的強硬說法，顯示北京為了台灣議題不顧一切的新立場。

更令她注意的是去年8月中國發表「台灣問題」白皮書，將台灣與2049年中國國家主席習近平要達成的「中國偉大復興」目標連結，等於訂下時間表。

李愛玲認為，俄羅斯全面入侵烏克蘭對歐盟和台灣的教訓是，經濟依賴並不能阻止戰爭，而中國也從俄烏戰爭學到幾個教訓，一是掌握解釋權，因此將會看到北京愈來愈用力控制外國如何談論台灣和兩岸關係，以及詮釋「一個中國政策」。

二是看到俄國無法阻擋烏克蘭獲得來自歐美援助，中國將更設法在國際上孤立台灣，弱化台灣的國際夥伴關係。所以歐盟與台灣強化夥伴關係在此時特別重要。

在中國持續放話可能對台用武，而台灣人普遍不接受已從香港例子看到失敗的「一國兩制」統一方案下，台海情勢高度緊張將是「新常態」。她表示歐盟不可能有機會逃脫這種衝突的後果。

所以她認為歐盟現在可做三件事。「第一是遏阻、遏阻、再遏阻」，李愛玲說，加強與台灣關係可反制中國孤立台灣的企圖，增加中國想單方面升高緊張情勢的成本。

對台灣的軍事支持也是關鍵，歐盟雖然不太可能直接提供台灣武器，但在網路領域，包括合作對抗假訊息、資訊安全人才訓練等則是可行的。

第三是歐盟必須非常清楚劃下紅線，明確提出中國跨越時的後果，而且紅線不僅針對侵台，也包含單方面升高台海緊張。因此她主張：「歐盟應該開始想想制裁（中國）的劇本。」

她說，由於歐盟與中國經濟關係比起與俄國的更緊密，假設制裁將無法避免列入有效遏阻的選項，「我們現在就該開始討論它」。（編輯：郭中翰）1120309