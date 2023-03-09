中國消費力仍未復甦 2月CPI年增1%創1年來新低

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（中央社記者吳柏緯北京9日電）以消費帶動經濟復甦是今年中國經濟政策的重要方針，然而中國消費者的態度仍然謹慎，中國2月的消費者物價指數（CPI）年增1%，低於預期並創下1年來新低。

雖然中國於去年底陸續放寬嚴格的COVID-19控制措施，並且持續祭出各項鼓勵消費措施盼刺激內需，帶動經濟發展，然而「冰凍三尺非一日之寒」，中國內需復甦的壓力仍然不小。

根據中國國家統計局今天發布今年2月的CPI，增幅為1%。低於市場預期的1.9%，更創下去年2月以來的新低。

公開資訊顯示，去年2月中國CPI增幅為0.9%，之後一直維持在1%以上，其中以去年9月的增幅最大，達到2.8%。

對於CPI的漲幅不如預期，國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示是受春節後消費需求、市場供應充足、比較基期高等因素影響。

她提到，食品價格由1月上漲2.8%轉為下降2.0%，影響CPI下降約0.38個百分點。食品中，節後消費需求下降，加上天氣轉暖供給充足，大部分生鮮食品價格均有所下降，其中豬肉和鮮菜價格分別下降11.4%和4.4%，合計影響CPI下降約0.28個百分點，占CPI總降幅5成多。

中國國務院日前發布今年的政府工作報告，將今年的CPI成長目標設定在3%左右，與去年相同。然而去年最終的成長幅度為2%，因此今年能否達標受到不小關注。

據路透社報導指出，雖然中國2月的CPI增幅為1%，然而扣除食品與能源價格的核心CPI僅0.6%，反映中國國內需求疲軟的狀況仍然持續，經濟學家分析，在未來幾個月內，中國仍將面臨「提升CPI的壓力」。

報導指出去年中國經濟表現是幾十年來最弱的一年，主要是受到長達3年的疫情管控、房地產低迷、對私營企業的監管所致。（編輯：周慧盈）1120309