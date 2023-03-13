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陸委會：兩岸互不隸屬 2300萬人民決定台灣未來

2023/3/13 17:53
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（中央社記者李雅雯台北13日電）中國領導人習近平在人大會議閉幕會發表涉台談話。陸委會回應，兩岸互不隸屬是台海現狀、朝野共識，2300萬人民決定中華民國台灣未來，中共對台政治主張是矮化台灣、扭曲事實。

陸委會13日透過書面表示，中共對台政治主張是矮化台灣、扭曲事實，兩岸互不隸屬是台海現狀與朝野共識。台灣不挑釁也堅韌不屈。呼籲北京當局理性判斷情勢、尊重民主民意，務實改善其民生權益治理，負責任地維護台海和平。

陸委會強調，政府致力維護兩岸和平穩定現狀，堅定「四個堅持」、持續強化「四大韌性」捍衛家園，中華民國台灣未來的發展只有2300萬台灣人民有權決定。對岸應放棄強加的政治框架與各種負面作為，以理性平等、相互尊重態度面對兩岸交往互動，與我方務實溝通、化解分歧，才能增進兩岸人民福祉。

中國大陸第14屆全國人大一次會議今天舉行閉幕會，央視新聞報導，中國大陸國家主席習近平在會上發表談話。

習近平聲稱，「實現祖國完全統一是全體中華兒女的共同願望，是民族復興的題中之義」，「要貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，堅持『一個中國』原則和『九二共識』，積極促進兩岸關係和平發展，堅決反對外部勢力干涉和台獨分裂活動，堅定不移推進祖國統一進程」。（編輯：邱國強）1120313

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