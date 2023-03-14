學者：總統大選前 中共對台策略兩岸穩定優先

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國家政策研究基金會14日舉辦「中共兩會後對台政策之影響」座談會。政治大學外交系副教授黃奎博（左起）、國政基金會國家安全組召集人楊鎮浯、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山、海峽兩岸經貿文化交流協會祕書長鄧岱賢與會分享看法、意見。中央社記者李雅雯攝 112年3月14日

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（中央社記者李雅雯台北14日電）淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山說，台灣總統大選前，中共對台策略採冷處理官方、擴大民間交流，穩定兩岸現狀；大選結束後，中共將愈趨主動，要求「九二共識」為對話基礎。

國家政策研究基金會14日舉辦「中共兩會後對台政策之影響」座談會，趙春山在會上作出上述表示。

趙春山表示，中共總書記習近平未來5年對台策略仍著眼於「推進中華民族偉大復興」，由於陸方這波人事調整、機構重組使得習近平個人權力高度集中化，過去對台事務可能有部門相互牽制問題，現在這個障礙則是排除了。

他說，中共採取軟硬兩手作法推進所謂的「祖國完全統一」，和平避戰是軟的一手，透過交流促統促融、促進統一；硬的一手就是備戰，對於台獨、外力干涉等可以使用非和平手段解決，例如經濟封鎖、武力威脅。

趙春山認為，未來有兩個重要時間點，一個是台灣總統大選前夕；另一個則是總統大選後。

他說，中共目前對台策略為冷處理與蔡政府關係，同時以「4要」（要和平、要交流、要合作、要發展）基調擴大兩岸民間交流，以此維持兩岸和平穩定，也從中爭取不統不武、維持現狀的支持者。

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他強調，總統大選前夕，中共會花較多力氣在應對美國上，先前中國大陸外交部長秦剛在國際記者會上「戰狼式」強硬發言，目標聽者實為美國。

趙春山指出，台灣總統大選結束後，中共將會轉趨於主動態勢，以接受「九二共識」、反對台獨為指標，建立出對台工作路徑，接受即可恢復兩岸對話；若不接受則採非和平手段處理，屆時兩岸關係可預期會較現在更糟。（編輯：張淑伶）1120314