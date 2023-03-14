國台辦副主任龍明彪卸任 仍任海協會副會長

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（中央社台北14日電）根據中國大陸國台辦官網顯示，國台辦副主任龍明彪已不再列為單位領導，個人簡介已被取下，但他兼任的海協會常務副會長職務則仍保留。由於龍明彪曾表達即將退休，因此應是退休卸任。

因此，中國大陸國務院台灣事務辦公室主要領導人除主任宋濤外，依序僅餘陳元豐、潘賢掌等2名副主任。

龍明彪1962年5月生，將屆滿61歲，已達中國大陸副部級官員退休年齡。而他去年在參與台商、台籍青年相關活動時，已表示自己將從國台辦退休。

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出身中共紀檢系統的龍明彪，1996年曾掛職福建省廈門市思明區委副書記；1997年11月進入國台辦工作，歷任機關黨委辦公室主任、紀委書記、人事局長、主任助理；2015年升任為國台辦副主任至今。

龍明彪經常出席中國大陸多項涉台活動。其中，他曾於1月7日在廈門迎接搭乘「小三通」首班復航客輪的金門縣長陳福海、立委陳玉珍等人；2月12日，龍明彪代表陸方前往江蘇宜興大覺寺，參加星雲法師圓寂讚頌典禮。（編輯：邱國強）1120314