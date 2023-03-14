習近平訪俄又會澤倫斯基？中國外交部：沒有消息

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（中央社台北14日電）外媒報導，中國國家主席習近平下週將訪問俄羅斯會見總統蒲亭，並擬與烏克蘭總統澤倫斯基視訊會談，中國外交部發言人汪文斌今天僅表示，目前沒有可以發布的消息，中方與各方保持著溝通。

中國外交部下午舉行例行記者會。根據其官網，汪文斌在回答路透社記者提問時，作上述表示。

汪文斌說，中俄雙方在各層級保持密切溝通，關於媒體「提到的事情，目前我沒有可以發布的消息」。而中方在烏克蘭危機上的立場是「一貫、明確的」，中方與各方保持著溝通。

他提到，中方在看待和處理國際地區熱點問題上，始終堅持「維護世界和平、促進共同發展」的外交政策宗旨，根據「事情本身的是非曲直」，堅持致力於推動通過外交談判等方式和平解決衝突，在烏克蘭問題上也一樣。

汪文斌說，中方願以前不久發布的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件為基礎，與國際社會一道，繼續致力於為「政治解決烏克蘭危機」發揮建設性作用。

路透社稍早報導，習近平將於下週就前往俄羅斯訪問，並與蒲亭（Vladimir Putin）舉行會談。這較外界普遍預期為早；隨後華爾街日報報導，習近平除將訪俄外，更計劃與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行視訊會談，試圖藉此調停俄烏戰爭。（編輯：邱國強）1120314