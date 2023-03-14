更多編輯台推薦新聞：
媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓
運動

張育成：我不是一個人 帶著力量返美投入紅襪春訓

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸
習近平
新聞專題
習近平1/300
首頁 / 兩岸

習近平訪俄又會澤倫斯基？中國外交部：沒有消息

2023/3/14 23:24
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）外媒報導，中國國家主席習近平下週將訪問俄羅斯會見總統蒲亭，並擬與烏克蘭總統澤倫斯基視訊會談，中國外交部發言人汪文斌今天僅表示，目前沒有可以發布的消息，中方與各方保持著溝通。

中國外交部下午舉行例行記者會。根據其官網，汪文斌在回答路透社記者提問時，作上述表示。

汪文斌說，中俄雙方在各層級保持密切溝通，關於媒體「提到的事情，目前我沒有可以發布的消息」。而中方在烏克蘭危機上的立場是「一貫、明確的」，中方與各方保持著溝通。

他提到，中方在看待和處理國際地區熱點問題上，始終堅持「維護世界和平、促進共同發展」的外交政策宗旨，根據「事情本身的是非曲直」，堅持致力於推動通過外交談判等方式和平解決衝突，在烏克蘭問題上也一樣。

汪文斌說，中方願以前不久發布的「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件為基礎，與國際社會一道，繼續致力於為「政治解決烏克蘭危機」發揮建設性作用。

路透社稍早報導，習近平將於下週就前往俄羅斯訪問，並與蒲亭（Vladimir Putin）舉行會談。這較外界普遍預期為早；隨後華爾街日報報導，習近平除將訪俄外，更計劃與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）舉行視訊會談，試圖藉此調停俄烏戰爭。（編輯：邱國強）1120314

#汪文斌
#習近平
#澤倫斯基
汪文斌
美方盼兩會後拜習通話 北京：不能為溝通而溝通中美氣球風波 中國化工聲明：不是自家產品
習近平
紐時：習近平當家長式領導 經濟政策細節交李強憑什麼三連任 習近平有話說
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
紐時：習近平當家長式領導 經濟政策細節交李強