低齡老人年年增 中國3千萬銀髮族務農維生

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（中央社台北17日電）中國人口邁向老化，60至69歲被稱為低齡老人約1億5000萬人，其中3000萬銀髮族仍靠體力活務農維生；至於職場退休人士若想再就業相當困難，專家認為需要重建高齡社會的勞動就業體系。

中國今年「兩會」期間，全國人大代表，重慶長安汽車黨委書記、董事長朱華榮發言表示，越來越多的銀髮族進入勞動力市場，如何保障「銀髮打工人」群體的勞動權益受矚。

陸媒第一財經今天報導，據國家統計局的數據，2022年，中國60歲及以上人口2億8004萬人，其中60至69歲者的「低齡老人」低齡老人保守估計達到了1億5000萬人，其中1/3約5104萬人仍在工作。

由於中國自1962年起進入出生人口高峰，從2022年開始，他們進入到退休高峰期，使得未來「低齡老人」群體會更加龐大。

報導分析當前「低齡老人」就業情況，以從事農林牧漁的人最多，比例高達62.44%，顯示在5104萬人中，有超過3000萬的低齡老人仍從事農林牧漁，主要就是種植業。

而根據數據，目前農民實際發放的養老金水平為每月平均人民幣（下同）188元（約新台幣845元），只相當於城鎮職工養老金母月平均3577元的5.26%。專家認為應適當提高農民的養老金水平，解決老年農民的生活問題。

除了靠體力活維生的長者外，另外還有一些「低齡老人」是退休人士，他們退休後就業情況並不樂觀；根據BOSS直聘數據，2022年，55歲以上活躍的求職者年增27%。

中國招聘平台「前程無憂」的「2022老齡群體退休再就業調研報告」調查顯示，46.7%的老年人重返就業市場為尋求個人和社會價值，19%的求職者希望發揮一技之長，繼續追求職業發展，34.3%的求職者通過再就業補貼家用、增加收入來滿足更高層次的消費需求。

但現實面是當前老人面臨求職管道窄、就業門檻高等難題，哪怕是高學歷和低齡的老年人，也難以找到盡如人意的理想工作。今年2月，一則低齡老人就業難：58歲清華畢業找不到超過5000元的工作的消息登上熱搜。

中國老齡科學研究中心副主任黨俊武受訪表示，需要重建適應老齡社會要求的勞動就業體系，從而讓年輕人和老年人都能找到發展空間。

黨俊武表示，優先解決年輕人的就業問題是必須長期堅持的就業政策導向。但在確保年輕人有更多就業機會的同時，也要創造條件，讓低齡健康老年人發揮他們的重要作用，具體從提供更多就業機會、改善就業環境、完善再就業老年人法律保障等方面入手。

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中國社科院城市發展與環境研究所原所長牛鳳瑞認為，中國人口預期壽命越來越長，過去60歲就算老了，但隨著人們生活越來越好，現在確實算不上老，或者說可以推遲退休時間，這樣對勞動力的供給壓力也可以大幅緩解。

但廈門大學經濟學系副教授丁長發分析，鼓勵低齡老人就業，也要看具體的崗位，一般來說，部分腦力勞動者再就業有優勢，但體力勞動者難很多。（編輯：唐佩君/曹宇帆）1120317