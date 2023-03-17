李強談本屆政府工作：不折不扣落實黨中央要求

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂佳蓉北京17日電）新任中國國務院總理李強今天主持召開國務院第一次全體會議。李強說，本屆政府的工作，就是把中共中央的決策部署貫徹落實好，不折不扣落實各項要求。

據新華社報導，李強在會中首先強調，要全面貫徹以中共總書記習近平為核心的黨中央權威和集中統一領導。

他說，本屆政府任期的5年，是全面建設社會主義現代化國家開局起步的關鍵時期。「本屆政府的工作，就是要把黨中央的決策部署貫徹好、落實好，我們每一位同志都要當好執行者、行動派、實幹家」。

李強說，執行者，就是要全面準確領會黨中央戰略意圖，不折不扣落實黨中央各項要求，同時提高創造性執行的能力，確保黨中央決策部署落地見效。

行動派，就是要堅持用行動說話，響應黨中央號召、貫徹黨中央要求，必須雷厲風行、迅速有力，確保黨中央政令暢通、令行禁止。

實幹家，就是不僅要真抓實幹、埋頭苦幹，而且要善作善成、把事做成，努力創造經得起歷史、實踐和人民檢驗的業績。

李強指示，要牢牢把握高品質發展這個首要任務，堅持穩字當頭、穩中求進，科學精準實施宏觀政策，綜合施策釋放內需潛能，推動經濟運行持續整體好轉。要把發展經濟的著力點放在實體經濟上，打好關鍵核心技術攻堅戰，加快建設現代化產業體系。

他還提到，要進一步深化改革開放，謀劃實施新一輪國有企業改革，促進民營經濟發展壯大，穩住外貿外資基本盤。要有效防範化解重大風險，牢牢守住不發生系統性風險的底線。要做好社會事業發展、疫情防控等各方面工作，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

李強最後強調，要全面加強政府自身建設，把政治建設擺在首位，大興調查研究之風，認真落實機構改革任務，堅持嚴格依法行政，提高創造性執行效能，為完成各項目標任務提供有力保障。

據報導，今天會議宣布國務院領導分工和國務院機構設置，審議通過新修訂的「國務院工作規則」，對政府工作作出部署。（編輯：楊昇儒）1120317