涉嫌違法違紀 中國宗教局長崔茂虎落馬

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（中央社記者呂佳蓉北京18日電）據中共中央紀委國家監委消息，中國國家宗教事務局局長崔茂虎因涉嫌嚴重違法違紀，目前正受調查，同時被免去該職務。

上月佛光山星雲法師圓寂，崔茂虎還以國家宗教事務局局長、中華宗教文化交流協會會長身份，向佛光山宗務委員會致唁函，致以哀悼與慰問。

中共中央紀委國家監委18日上午宣布，前中央統戰部副部長、前國家宗教事務局局長崔茂虎涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

同時，中國國務院免去崔茂虎的國家宗教事務局局長職務。

據財新網報導，崔茂虎現年57歲，雲南人，畢業於雲南大學哲學專業。他長年在雲南工作，去年年中，在雲南深耕近35年的他「離滇進京」，接替年滿64歲的王作安，出任中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長至今。

2022年7月19日，中共中央和國家機關代表會議選舉產生出席中共20大代表293名，崔茂虎名列其中。此外，崔茂虎還是2021至2022年度省級黨委換屆後，曾任省級黨委常委中首名落馬者。

據星島日報此前披露，崔茂虎被調查，主要是因為其在雲南工作期間的事情受查。（編輯：周慧盈）1120318