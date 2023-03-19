中共宣布全黨大興調查研究 破解發展難題

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（中央社台北19日電）中共中央辦公廳今天宣布印發「在全黨大興調查研究工作方案」，指調查研究是中共的「傳家寶」，中國各種困難問題比以往更嚴峻複雜，迫切需要透過調查研究「找到破解難題的辦法和路徑」。

新華社報導，這份名為「關於在全黨大興調查研究的工作方案」的文件已在日前印發全黨並發出通知，要求各地區、各部門結合實際「認真貫徹落實」。

方案指出，當前中國發展面臨「新的戰略機遇、新的戰略任務、新的戰略階段、新的戰略要求、新的戰略環境」；世界百年未有之大變局加速演進，不確定、難預料因素增多；國內改革發展穩定面臨不少深層次矛盾「躲不開、繞不過」；各種風險挑戰、困難問題比以往更加嚴峻複雜。迫切需要透過調查研究「把握事物的本質和規律，找到破解難題的辦法和路徑」。

方案要求，在全黨大興調查研究，要「聽真話、察實情，堅持真理、修正錯誤，有一是一、有二是二，既報喜又報憂，不唯書、不唯上、只唯實」。

同時，要「直奔問題去」，實行「問題大梳理、難題大排查」，著力打通貫徹執行中的「堵點、淤點、難點」。各級黨委（黨組）要立足職能職責，圍繞做好「事關全局的戰略性調研、破解復雜難題的對策性調研、新時代新情況的前瞻性調研、重大工作項目的跟蹤性調研、典型案例的解剖式調研、推動落實的督查式調研」。

這項方案還列出了12個方面需要調查研究。首先是貫徹落實黨中央決策部署，以及總書記習近平對本地區、本部門、本領域工作重要指示批示精神的主要情況和重點問題。

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其他還包括統籌發展和安全、全面深化改革開放中的重大問題、全面依法治國中的重大問題、意識形態領域面臨的挑戰、推進共同富裕及增進民生福祉中的重大問題、人民「最關心、最直接、最現實」的利益問題、維護社會穩定中的重大問題、全面從嚴治黨中的重大問題，以及「長期未解決的老大難問題」等方面。

方案還規定了6個在全黨大興調查研究的步驟，依序是提高認識、制定方案、開展調研、深化研究、解決問題、督查回訪。其中規定，縣處級以上領導班子成員每人 要帶領1個課題開展調研，同時針對相關領域或工作中最突出的難點問題，進行專項調研。（編輯：邱國強）1120319