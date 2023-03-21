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「小熊維尼：血與蜜」香港上映喊卡 疑遭當局封殺

2023/3/21 17:57（3/21 18:34 更新）
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英國恐怖電影「小熊維尼：血與蜜」宣告取消在香港正式上映，疑似因角色影射國家主席習近平遭當局封殺。（圖取自facebook.com/ViiPillarsEntertainment）
英國恐怖電影「小熊維尼：血與蜜」宣告取消在香港正式上映，疑似因角色影射國家主席習近平遭當局封殺。（圖取自facebook.com/ViiPillarsEntertainment）
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（中央社香港21日綜合外電報導）根據電影資訊網站，原定本週在香港正式上映的英國恐怖電影「小熊維尼：血與蜜」（Winnie the Pooh: Blood and Honey）因「技術原因」宣告取消，疑似遭到當局封殺。

路透社報導，原定今晚舉行電影包場活動的Moviematic已在其社群媒體頁面宣布「取消放映」，其他網站和媒體也報導上映喊卡的消息。

這部電影的香港發行商VII Pillars Entertainment並未回應路透社的置評請求，其臉書（Facebook）頁面的訂票連結則顯示售票服務暫時無法使用。

小熊維尼在中國長期遭到查禁，因為有網友用這個卡通角色來影射中國國家主席習近平。

這種類比始於2013年，當時習近平訪問美國並會見當時的總統歐巴馬（Barack Obama），部分網路評論者將他們分別比作小熊維尼和跳跳虎（Tigger）。（譯者：施施/核稿：何宏儒）1120321

#習近平
#小熊維尼
#香港
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